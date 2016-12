Barrica de Roble: Terribles 21

Estamos acostumbrados a encajar dentro de una clasificación preestablecida y estática de acuerdo a nuestra edad: fuimos niños, luego adolescentes, luego jóvenes, enseguida adultos, y luego seremos ancianos. Pero hay un cúmulo de eslabones perdidos entre categoría y categoría de los que nadie se hace cargo.

Cuando alcanzamos ese inestable peldaño somos un espécimen raro, donde afortunadamente estaremos rodeados de otros tantos ejemplares similares y ahí nace una fugaz generación; con costumbres de una y de la próxima, porque no nos sentimos ni de la primera ni de la posterior, pero eventualmente el tiempo llegará y terminaremos encajando en la inmediata.

Lo interesante es que durante la travesía en este eslabón, adoptamos formas y maneras sociales que conceptualizan perfectamente la falta de identidad por la que atravesamos. Tan así que nuestras costumbres resultan inapropiadas según el ojo de las otras generaciones.

Culpo a estas mezclas extrañas de ser sucesoras de usos poco ortodoxos; como si de verdad estuviéramos obligados a tomar un caballito lleno de tequila en un sólo trago porque no somos capaces de distribuirlo en dos o tres intervalos como nuestros padres lo harían.

Justo en la entrada de la segunda década de vida, somos una simbiosis de juventud y la edad adulta; tenemos un trabajo, somos productivos, tenemos responsabilidades, pero al mismo tiempo, como un reloj de cocina, nos sentimos obligados a salir, a <<estar y ser>> la fiesta.

Así como sostenemos el café por la mañana, subimos la copa por la noche, y al tiempo que bailamos sin parar con la voz de un colombiano al que le dicen Maluma, tenemos una lista secreta de Joaquín Sabina que nos acompaña en el tráfico.

Nadie -incluyéndonos- sabe qué somos. Algunos jurarían que somos demasiado irresponsables como para querer madurar, otros dicen que nos tomamos las cosas demasiado en serio para lo que en realidad son.

Y siendo aún más específicos, somos ese grupo de la población que no tiene una letra para ser identificado. Porque no sólo hemos vivido las transiciones de épocas, sino que nosotros en carne propia somos un cúmulo de masa cambiante, perdidos entre tiempos y generaciones. Entre reglas y paradigmas. Somos el mestizaje de edades, ritmos y conocimientos. Quizá, a diferencia de lo que opinaba George Bernard Shaw, esta etapa no sea una enfermedad, sino la cura a los males posteriores, pero nadie nos dice nunca que el medicamento no viene antes de la patología.

