Con prevención del delito benefician a más de 25 mil personas

Hay un salto cuántico en esta materia, afirma Ghaleb Krame

Infoecos/Colima.-

El tema de prevención del delito en el estado se hacía sin el personal capacitado y sin contar con protocolos de actuación escritos, reveló el subsecretario de participación ciudadana y prevención del delito, Ghaleb Krame, quien detalló que en cuatro meses han beneficiado a más de 25 mil personas en materia preventiva.

“En prevención siento que hay un salto cuántico, lo afirmo categóricamente. Ha sido una transformación de años luz. Cuando llegué había seis elementos de prevención que les decían a los niños que se tiraran al suelo en una balacera, lo que creaba más psicosis social que prevención. No tenían una presentación bien hecha. No tenían un protocolo de actuación escrito. No se tenía el personal capacitado”, afirmó el funcionario estatal.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa y el director general del corporativo, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez y Arturo Figueroa Cárdenas, respectivamente, Ghaleb Krame indicó que sólo existía el nombre de prevención, pero no se realizaba un trabajo estratégico y articulado para visitar colonias, escuelas, y tampoco se daban las pláticas del delito cibernético, así como de información para saber cómo actuar en caso de una extorsión telefónica.

“No existía nada de eso. Hoy por hoy, en cuatro meses, con los elementos que tenemos, hemos llegado a un nivel de optimización de un punto máximo en los recursos humanos y materiales. No podemos hacer más porque ya significaría que el personal no tuviera tiempo ni para dormir. Para hacer más necesitamos más elementos o más vehículos”.

Detalló que con ocho elementos de proximidad, 10 preventores y cuatro vehículos han implementado políticas preventivas que han beneficiado a un total de 25 mil 955 personas, lo que representa todo un logro en la administración estratégica de los recursos humanos y la optimización de los recursos materiales.

Ghaleb Krame agregó que esperan reforzar y aumentar el número de beneficiados con políticas preventivas de delito, cuando se incorporen los 120 elementos que fueron capacitados para fungir como policía de proximidad, lo cuales trabajan con un mayor contacto con la ciudadanía, principalmente en las colonias y barrios.

Destacó que de octubre a diciembre se beneficiaron a cinco mil 516 estudiantes y 289 docentes con el programa Escuela Vigilante; se conformaron 75 comités, integrados por dos mil 500 personas, para el programa de Vecino Vigilante; se visitaron 320 pequeñas y medianas empresas; se recuperaron 10 espacios públicos, beneficiando a mil 300 personas, al disminuir los factores de riesgo y contrarrestando la problemática de inseguridad en esas zonas.

De igual forma, puntualizó que a través de foros y ferias se informó de temas de prevención del delito a mil 30 personas; y por medio de la policía de proximidad social se intervinieron 30 colonias, beneficiando a 15 mil personas, con 900 horas hombre, además de que se atendieron 90 escuelas.

Ghaleb Krame explicó que también se han vinculado más con las asociaciones religiosas para difundir temas de prevención bajo el modelo de cajas resonantes, donde los líderes religiosos son replicadores de esta información a la comunidad, por lo que se han visitado 22 asociaciones religiosas, atendiendo a mil 500 feligreses.

Finalmente, el subsecretario de participación ciudadana y prevención del delito reconoció que hay un rezago de 10 años en el tema de seguridad pública, por lo que se requiere tener pasos agigantados en ese tema, “y una solución es la policía de proximidad, porque sirve como factor de disuasión y como protección a la sociedad, además de que se cambia esa percepción negativa que tiene el policía, porque al policía lo van a ver todos los días y lo van a conocer”.

