Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. Con su mensaje en ocasión del cuarto informe de labores al frente de la Universidad de Colima, el rector José Eduardo Hernández Nava dejó en claro que la unidad es el factor esencial que ha permitido la cohesión en torno a objetivos fundamentales “como la responsabilidad social de la educación, la defensa de la autonomía, renovación de los liderazgos estudiantiles y de los trabajadores, reafirmar compromisos y preservar el clima de armonía, respeto, tolerancia y honestidad que nos caracteriza”, expresó Hernández Nava, en la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, ante los tres Poderes del Estado, legisladores, funcionarios federales, estatales y municipales, liderazgos sociales y la comunidad universitaria en su conjunto, que atestiguaron este ejercicio de rendición de cuentas de todo lo que es el quehacer universitario en cuanto a la aplicación del nuevo modelo educativo, la internacionalización, el intercambio académico, la transparencia en el uso de los recursos, los avances en la ciencia, la cultura, la vinculación con los sectores vulnerables y el programa institucional de calidad de vida operado por el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (Cedefu). MÁS FUERTES. Con un discurso macizo, ideológico y bien estructurado, el rector afirmó que gracias a la energía de todos los universitarios, “hoy somos más fuertes y esto nos ha permitido trabajar en equipo, con compromiso y haciendo sinergia en torno a una visión común: la mejora de la Universidad de Colima y el resguardo de su autonomía”. El líder de los universitarios destacó los avances logrados por su administración en los últimos cuatro años y se apresta a rendir protesta para su segundo periodo rectoral, a partir del 1 de febrero de 2017. En su mensaje, agradeció al Poder Legislativo por su actuación al desechar una nueva ley orgánica y señalar el necesario respeto a la autonomía y al autogobierno de la Universidad. LOS VALORES MÁS ALTOS. En su oportunidad, el gobernador Ignacio Peralta, tras expresar su sincera felicitación al rector, funcionarios, trabajadores, estudiantes y a la comunidad universitaria, calificó a esta casa de estudios como parte de lo mejor de la entidad, y como los portadores, en muchos sentidos, de los valores más altos de los colimenses. Dijo que es una institución con gran capacidad de adaptación que le ha permitido enfrentar los desafíos en cada momento, para transformar el presente y proyectarse hacia el porvenir, sin renunciar a su origen cardenista, popular y revolucionario. En efecto, la unidad y la cohesión en torno al liderazgo del rector han permitido la consolidación del avance sustancial de una comunidad universitaria que se apresta a alcanzar nuevos logros a partir del siguiente año, con firmeza en el timón de la nave universitaria. Hoy podemos afirmar que hay un rumbo firme para arribar a buen puerto en beneficio de la juventud estudiosa. La nave va. ESTÍMULOS Y SEGURIDAD. En otro asunto, el gobernador Ignacio Peralta, al entregar medallas y estímulos a policías ejemplares, ordenó a sus colaboradores de las áreas de gobierno, seguridad, administración y finanzas, se elabore un esquema institucional que permita dignificar las condiciones laborales de los elementos de Seguridad. Este es un asunto toral para el gobernador y ya se trabaja en el esquema respectivo, pues el tema de la seguridad es un asunto crucial para los colimenses. La paz social es un elemento fundamental para las inversiones, el desarrollo económico y la prosperidad que merecen los colimenses. LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL. El año 2017 será clave para definir a los candidatos presidenciales de cada partido. Hay incertidumbre en los partidos, en cuanto a quién será su abanderado a los comicios presidenciales, con excepción de Morena, en donde ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador será el candidato, con fuertes posibilidades en función de la gran inconformidad social que prevalece debido a la pobreza, y los saldos de las llamadas reformas estructurales y el nuevo escenario externo, en el que ganó un candidato antisistema en los Estados Unidos, Donald Trump. En el PAN, la candidatura estriba entre Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, en tanto que se desploman las posibilidades de Miguel Mancera e incluso se habla de la posibilidad de una candidatura independiente y suenan los nombres de Jorge Castañeda y del empresario Carlos Slim. EL LODAZAL AZUL. Al cierre de esta edición no había certeza en quien finalmente ganó los comicios internos para presidir el PAN en Colima; no se sabe si ganó Julia Jiménez o Enrique Michel. Julia Jiménez denunció: “Jorge Luis nos quiere robar la elección”. En todo caso, la elección se ensució. En Manzanillo, no le permitieron votar a la alcaldesa Gaby Benavides, quien de todos modos, con su operación política aplastó a Michel en su municipio, y en Coquimatlán agredieron al diputado Riult Rivera y encerraron en un cuarto a la representante de Julia para cometer fraude y hacer que ganara Enrique Michel, según denuncian las huestes de Julia Jiménez. Son patéticas las escenas de Enrique Michel, junto a un lote de despensas en un auto compacto o la violencia en una sede panista en Coquimatlán. En todo caso, se percibe que es una victoria pírrica, si es que se confirma el triunfo de Michel y es el prólogo de la debacle electoral para el 2018, pues un PAN controlado por Preciado es factor de exclusión y sectarismo y no de unidad y alteza de miras que les permitiera ser alternativa de poder en Colima. En Colima, “la brega de eternidad”, la democracia y el bien común, valores ideológicos de Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, se tiraron al cesto de la basura en aras del pragmatismo y de ver la política como un botín.

