Nacido sin alas: Quid est ergo tempus?

El tiempo es uno de los mayores enigmas a los que se ha enfrentado la razón humana. Un concepto tan fascinante y elusivo a la vez que la humanidad ha buscado entender desde perspectivas multifacéticas. Complejos modelos matemáticos, bellas alegorías literarias, interesantes reflexiones personales… y la incertidumbre aún roza la lengua de todo aquel aventurado que busca analizar qué es el tiempo, cuál es su naturaleza y el misterio que emana de él; un aspecto cuyo impacto es omnipresente, tangible y real pero su concepción tiende a ser vertiginosa, subjetiva y abstracta.

Es justo aquí, estimado lector, donde en primera instancia toda mente experimenta un extraño fenómeno cuando desea diseccionar la palabra tiempo. Una curiosa vorágine de pensamientos y sentimientos que en suma es ilustrada en la sentencia de Aurelius Augustinus Hipponensis: “Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio” (“¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; si me piden que lo explique, dejo de saberlo”). Un evidente flujo imparable que se escapa de la razón justo cuando ésta lo creía dominado. Algo sólido que se desvanece cuando creíamos entenderlo. Una pregunta aparentemente sencilla que genera muchos problemas a nuestro inocente raciocinio al quererla responder. Y es que tiempo, incluso, es eso que está pasando mientras intentamos comprenderlo.

No podemos juzgarlo desde un insuficiente modelo cuantitativo que lo percibe como un simple periodo determinado durante el que acontece o se realiza algo, pues olvida que el tiempo también tiene un lado cualitativo, en el que mucho influye lo que se hace en ese periodo. Tampoco podemos concebirlo desde un mero modelo economicista que se olvida totalmente de esos momentos, sensaciones y experiencias, que sin tener un valor económico y siendo aparentemente superfluas, son fundamentales en el transcurso de la vida.

Tiempo es eso que no podemos comprar en ningún lado. Es eso que no podemos recuperar si no se valoró cuando se tuvo. Tiempo es una figura ambigua y amorfa que puede convertirse en nuestro mejor amigo o en nuestro peor enemigo, vemos en él a la herramienta perfecta para sanar heridas o fortalecer vínculos, pero también lo tomamos como la mejor excusa para procrastinar o desfallecer. Es un privilegio subestimado y hasta ignorado al volvernos víctimas y victimarios de un estilo de vida en el que podemos llegar a tener todo, menos tiempo. Es una oportunidad para alcanzar la inmortalidad terrenal, sembrar semillas, tocar corazones, velar por nuestro entorno, dejar un legado, trascender.

Y lo haremos en la medida en la que aceptemos que el ser humano no puede poseer tiempo como tal, pero puede valorarlo; y la valoración del tiempo nos vuelve capaces de romper nuestros ilusorios límites, domar nuestros demonios internos y aprender constantemente. Valorarlo nos da la capacidad de ser felices y hacer felices a los demás. Nos vuelve un poco más mortales y eso nos hace más humanos. Nos vuelve seres menos soberbios y eso nos hace más empáticos. Pone nuestros pies sobre la tierra y eso nos da la visión para mejorarla.

Lo anterior lo escribí tomando en cuenta mi propia mortalidad, una biografía de recuerdos de alguien joven. Estimado lector, es justo aquí cuando lo invito a reflexionar en lo que usted ha hecho con su tiempo, explore en su memoria e indague entre las fotografías en sepia, pregúntese también “Quid est ergo tempus?” y comience el próximo año valorando lo que día a día se nos está agotando: el tiempo.

