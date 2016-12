Políticamente Incorrecto: Cambio de juego

Irreconocible el proceso electoral para elegir al dirigente estatal del PAN, entre las trifulcas, la división interna, las despensas, la violencia, las acusaciones de chanchullo y hasta los golpes, parecía que más una elección de las tribus de la izquierda que una elección comúnmente democrática de derecha. Mucho daño están haciendo los lixiviados anguianistas al PAN. Esperemos que la nueva dirigencia eleve la calidad del debate político en el estado de Colima, porque los ciudadanos ya nos hartamos de argüendes.

Hace unos días leí con particular atención la petición desesperada de una ciudadana al gobernador José Ignacio Peralta. En una publicación de Facebook urgía al gobernador que pactara con el crimen organizado para que se detuviera la carnicería en el estado de Colima, además de que señalaba que era por la falta de oportunidades laborales para los jóvenes que éstos se involucraban con el crimen organizado. Esta publicación me hizo reflexionar varias ideas que les compartiré a continuación.

Por circunstancias de la vida me tocó nacer en un estado y crecer en una generación donde el crimen organizado ganó una de las batallas más importantes contra las instituciones, la batalla cultural. A la par del crecimiento de mi generación creció la narcocultura, los narcocorridos y las narcoseries. Uno voltea a ver con nostalgia que en la generación de mis padres se escuchaba en la radio a Fobia, Caifanes o hasta Timbiriche, mientras en mi generación pasamos radicalmente de Los Héroes del Silencio a El Komander o Gerardo Ortiz. La apología del delito se apoderó de la radio y de la televisión.

Es duro escribir desde el recuerdo, más cuando al revisar fotos de la secundaria o el bachillerato puedes identificar claramente a compañeros que cayeron presos o fueron ejecutados en la famosa guerra contra el narco. Algunos de ellos no necesitaban dinero, venían de buenas familias, pero les resultaba más atractivo tener la grandes camionetas, las pistolas con cachas de oro o las mujeres voluptuosas. Una vida corta, pero bien vivida, me decían.

Sí, el gobierno está obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero en verdad ¿es por la falta de oportunidades que los jóvenes se enfilan en la delincuencia? Por lo ajetreado y azaroso de mi destino he conocido jóvenes de todos los estratos sociales y de todas partes del país, muchos de ellos privados de cualquier oportunidad de supervivencia en este país, aun así, a pesar de su preparación o de su necesidad, aguantan y hasta optan por aceptar trabajos dignísimos poco remunerados y hasta estereotipados por la sociedad antes de involucrarse con el crimen organizado. Es decir, no es la falta de oportunidades sino la falta de valores; estamos perdiendo como sociedad.

El tema de la seguridad no es tan fácil como pactar con un grupo de la delincuencia organizada y ya, es mucho más complejo que eso. Recién nos decía José Abel Saucedo Romero que el 90 % de los presos en Colima tienen como raíz la drogadicción, es decir, que delinquieron bajo el influjo de una droga o que delinquieron para conseguir dinero para comprar drogas. ¿Queremos que disminuya la violencia? Dejen de comprarle drogas a su diler de confianza. ¡Dejen de drogarse!

Para recuperar la seguridad en nuestro estado se necesita un pacto social, autoridades, empresarios y ciudadanos unidos. Dejemos de ser permisivos; si vemos a un familiar, amigo o conocido consumiendo drogas, hagámosle saber que está mal. Si un familiar roba para drogarse o está involucrado en delitos, denunciemos. Las autoridades deben trabajar más en la prevención del delito que en la reacción al mismo, porque siempre será mejor evitar un crimen que perseguir criminales.

Y señores y señoras alcaldes, no se hagan de la vista gorda, la seguridad también es de competencia municipal, mucho más la prevención del delito. Urge que tengan las calles, colonias y comunidades bien iluminadas, inclusive más que sus pomposos centros iluminados. Sé que es mucho más cómodo echarle la culpa al gobierno del estado que involucrase, pero esto no se trata de politizar la seguridad, no se trata de su interés político personal, sino del bienestar de todos los ciudadanos.

Es lamentable su famoso “Tucon” (todos unidos contra Nacho), porque en sus omisiones perjudican a los ciudadanos. Tal pareciera que quieren que le vaya peor a Colima, porque políticamente les irá mejor a ustedes, por eso sus señalamientos, por eso sus omisiones, por un “se los dije” electorero con miras al 2018. Pero hay a algunos que no se nos olvida que el incremento exponencial de la delincuencia fue a partir de los meses en los que se renovó el Congreso y las Alcaldías; quien no crea que revise los datos. Y en ese entonces no gobernaba Nacho. Así que bájenle todos a sus niñerías partidistas y pongámonos a trabajar todos juntos en favor de Colima, que hace falta.

