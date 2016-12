Promueven uso adecuado de pirotécnica

Infoecos/Villa de Álvarez.-

La unidad municipal de Protección Civil en Villa de Álvarez, realiza una campaña de prevención y adecuado manejo de material pirotécnico, el cual aumenta su distribución y venta en esta época de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En ese sentido enumeran siete puntos básicos de seguridad, el primero respecto a que en toda pirotécnica utilizada debe figurar la leyenda “Autorizado por RENAR o DGFM (Dirección General de Fabricaciones Militares).

Como segunda recomendación, manipular en lugares abiertos, lejos de edificios y cables; tercero No guardar en los bolsillos; No arrojar contra muros, cajas de luz o gas; Mantener en el piso, nunca en las manos, ni dentro de botellas o latas; No conservar los artículos al sol o fuentes de calor y como última: Una vez explotado, no tocar el artefacto, aunque la mecha parezca apagada.

Finalmente Protección Civil de Villa de Álvarez, alerta de que el uso de pirotecnia con su estruendo puede provocar serios daños en el aparato auditivo, recomendando proteger a los niños con tapones en sus oídos; en el caso de los animales su calidad auditiva es mucho más sensible que la humana, por ello deben alejarlos de este tipo de juegos de luces y truenos.

Comentarios