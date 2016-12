A media semana: Sicario electoral

Fuerte el calificativo que le espetó Julia Licet Jiménez a Jorge Luis Preciado tras la elección del domingo para elegir a la nueva dirigencia estatal de Acción Nacional, la verdad no si el coquimatlense sea un sicario electoral, pero por lo observado, desde que perdió la primera contienda en junio de 2015, se ha caracterizado por manifestar un odio enfermizo contra quienes no son sumisos a sus decisiones, los mira y considera como enemigos por no permitirle hacer lo que le venga en gana, acordémonos que obligó a cinco alcaldes pedir licencia para que se integraran a su campaña con riesgo de infringir la ley, por cierto, dos de ellos: Lupillo García Negrete y Rafael Mendoza con procesos jurídicos pendientes en el Congreso del Estado; en cambio a la que no le hizo caso, Gabriela Benavides, se le fue a la yugular, mínimo no la ha bajado de traidora y por sus pantalones la expulsó del PAN, plana que le enmendó la semana pasada su comité nacional. La entrevista con Pedro Peralta Ceballos publicada en Quadratín, Colima, no tiene desperdicio, búsquela, léala y forme su criterio que es el más importante.

Por otro lado, aunque es cierto que Enrique Michel Ruiz representa al panismo puro de Colima, pues como pocos lleva su partido impregnado en la sangre desde los malos tiempos, incluso él fue quien posicionó al PAN en 1997, solo que aunque lo niegue de los dientes hacia fuera, para nadie es desconocido que lo mangonea a su antojo Jorge Luis; no es para menos, de ratificarse el triunfo, el senador se embolsa desde este momento la candidatura pluri de la diputación federal, lo que pretende en el fondo es el poder tras el trono, por ende el control que ya tenía con el lacayo de Jesús Fuentes, las formas y leyes se las pasa por el arco del triunfo, ya lo vimos en las dos pasadas contiendas cuando compitió contra Nacho Peralta, resultó ser toda una fichita de artimañas. Luego entonces, como era anticipado el resultado final lo decidirán los tribunales en la Ciudad de México, de ratificar a Michel Ruiz, téngalo por seguro una desbandada de panistas que no comulgan con la dupla JLPR-EMR, empezando por los diputados Julia, Riult y Crispín, quienes serán recibidos con los brazos abiertos por Virgilio Mendoza en el Verde y aguas, de ahí pudiera salir un potencial abanderado a la comuna capitalina.

Regresando a la jornada dominical, se dieron hasta con la cubeta antes y durante, nunca entre ellos mismos había existido tanta agresividad y violencia, lo menos fueron acusaciones de que a una fórmula la apoyaba el PRI y JIPS, los otros usando las mapachadas del tricolor como la entrega de despensas -a pesar de la tibia y poco creíble negativa del ingeniero-, además dicen que usaron los recursos económicos y humanos del Comité Estatal para favorecer a EMR, entre otras linduras propias de las que por décadas han criticado y tomado como su bandera de campaña. La democracia solo la vieron y dan supuesta fe los comentaristas políticos que están en la nómina del senador y que solos se pintaron de cuerpo entero al hablar sobre bondades, inteligencia, capacidad de EMR que ni Obama las tiene. Empero bueno, ojalá salgan fortalecidos porque se requiere una oposición sólida, solo que entre albiazules se están acabando, ni siquiera ocupan factores externos como lo quieren hacer creer. Todos sabemos que su peor enemigo es el poder y más ahora que gente de fuera les calienta la cabeza.

PARA CERRAR

Continúan sacándole desfalcos al cínico y llorón de Mario Anguiano Moreno; ahora fue el líder del SUTUC, Luis Enrique Zamorano, quien señaló que el oriundo de Tinajas incumplió con un depósito de 30 mdp al Fosap; una raya más al tigre y otros platos rotos que tendrá que pagar sin deberla el aguantador pueblo colimense… Dice el obseso gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que a manera en que las reformas se vayan implementando y mostrando sus bondades, México entrará a un proceso de crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera; ¡no pues wow!, seguramente este gordo vive en otro país, ¿acaso no ve el aumento de los precios y la gasolina próxima a liberarse en enero?, ¿crecimiento económico?, será para unos cuántos, también no se dio cuenta que atracaron al pueblo mexicano con el gravamen del aguinaldo con su ISR, tal vez no, a lo mejor el panzón estaba pensando en qué tragar en Nochebuena… Cuándo entenderán los presidentes municipales que no se deben inmiscuir en los procesos electorales sean constitucionales o internos, esta vez lo hicieron Orlando Lino, Héctor Insúa García, quien todavía tuvo el descaro de presentarse en horarios de trabajo a la conferencia de prensa de EMR con la camiseta del Ayuntamiento, en menos medida participó Yulenny Cortés. Es claro que las leyes se las pasan por el arco del triunfo, lo hacen con plena conciencia, puesto que saben que nuestros flamantes diputados andan pensando en brincarle a su próximo puesto, ¡vaya! ni siquiera han cumplimentado la orden del Trife contra los dos ediles mencionados en los párrafos superiores, con eso les digo todo… Sorprende que diferentes y reconocidos comentaristas políticos se hayan dejado convencer para glorificar a Enrique Michel, parece increíble que pongan en juego su prestigio por revanchismo político o peor por unos pesos que le haya ofrecido JLPR quien los llama “prensa libre”… Amable lector de Ecos de la Costa, desde este espacio de todo corazón deseo pase una excelente Nochebuena y una mejor Navidad en compañía de sus seres queridos, no deje pasar la oportunidad de convivir con su familia, no hacerlo es horrible.

TRES CITAS SOBRE NAVIDAD

“La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de su hogar que uno lleva siempre en su corazón”. Anónimo

“Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una verdadera feliz Navidad”. Peg Bracken

“Recuerda, este mes de diciembre, el amor pesa más que el oro”. Bacón

