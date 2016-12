Atlético de Madrid golea 4-1 al Guijuelo de Segunda División

Atlético de Madrid solucionó este martes con seriedad y un 4-1 el trámite contra el Guijuelo, de la Segunda División B, rumbo a los octavos de final de la Copa del Rey, sellado con tantos de Juanfran Torres, Fernando Torres, Nicolás Gaitán y Ángel Correa y con el reestreno de Alessio Cerci de rojiblanco dos años después.

Asistió el ghanés Thomas Partey, tras una jugada individual, y marcó el argentino Nico Gaitán con una buena rosca para estrenar el marcador.

Hasta ahí aguantó el Guijuelo, goleado después sin discusión. Era el minuto 17. Cuatro después llegó el 2-0, con un sensacional pase de Fernando Torres, un cabezazo al larguero de Gaitán y el gol del argentino Ángel Correa, que recogió el rechace y batió al portero Carlos Morales, cedido por el Atlético de Madrid al club salmantino.

Después, en el 28’, el 3-0 de Juanfran Torres, con un derechazo desde fuera del área.

Atlético, dueño del partido de principio a fin, con una parada más tarde de Moyá a Manu Dimas y con una expulsión por doble amarilla en el Guijuelo: Raúl, en el minuto 32.

Si el debate por el triunfo había sido inexistente antes, a igualdad de fuerzas once contra once; una hora de juego once contra diez agrandó aún más el abismo que separa a ambos equipos, por futbolistas, por presupuesto, por categoría, por nivel…, a la vez que el Atlético sumó un gol más antes del descanso, anotado por Fernando Torres al borde del intermedio con un toque sutil (4-0).

Mostró detalles mientras recupera su mejor versión, la que demostró en el Torino y le dirigió incluso al Mundial-2014. Después entraron el francés Kevin Gameiro y el belga Yannick Carrasco, el uruguayo José María Giménez jugó el tramo final en el medio centro y el marcador terminó 4-1, con el gol del honor de Pino para el Guijuelo, el final de una eliminatoria con un resultado de 10-1 en el global y con el Atlético en octavos de la Copa del Rey.

