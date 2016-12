Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

EL GESTO DE MANCILLA. El alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla, entregó todo el importe de su salario de un año para ser destinado a causas sociales en su municipio, poniendo en primer lugar a quienes más lo necesitan. En un escenario de desprestigio del quehacer político, con diputados federales que se aprueban bonos insultantes por cientos de miles de pesos, gestos como el de Horacio Mancilla lo enaltecen y le devuelven el prestigio original, luminoso, que debe tener la política: privilegiar el servicio a la comunidad y no robar ni usar el poder para saciar apetitos personales. IMPUESTOS A AGUINALDOS. Una gran inconformidad entre la burocracia y los maestros causó la decisión del SAT de gravar con el impuesto sobre la renta a los aguinaldos. Este ajuste fiscal draconiano produjo una amarga Navidad para los trabajadores y las muestras de inconformidad no se han hecho esperar, como lo han expresado los liderazgos magisteriales de la Sección 39 del SNTE. La alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos alza la voz y expresa que es injusta la retención del ISR sobre el aguinaldo; aparte de injusta, consideró que esta medida es dañina a la economía de la clase trabajadora del país. Dijo que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda, a partir de este año, a todos los trabajadores de los ayuntamientos se les retendrá el ISR sobre sus prestaciones, incluidos los aguinaldos. La edil reveló que el gobierno federal amenazó a los ayuntamientos que de no retener ese impuesto, podrían tomar represalias en contra de las administraciones municipales. Antaño, el aguinaldo y las prestaciones sociales eran vistas como un acto de justicia social en beneficio de los trabajadores. El aguinaldo era sagrado e intocable. Es una medida draconiana que exhibe una carencia total de sensibilidad política y puede tener un efecto electoral. No es conveniente abrir tantos frentes y echarle más combustible al fuego de la inconformidad social. LA POSTURA DE LEÓN ALAM. En torno a ese tema, el líder de la burocracia municipal Héctor Arturo León Alam acusó al alcalde Héctor Insúa, de haberlos engañado con respecto al cobro del ISR. Afirmó que “con Insúa sólo hay hambre y sed de poder, sin importarle a quien pise, con tal seguir adelante”. Dice que Insúa “pichicatea” la gasolina para los camiones recolectores de basura. En contraparte, el líder gremial agradeció el apoyo que en todo momento han recibido de parte del gobernador Ignacio Peralta, desde su paso por la alcaldía capitalina y ahora como gobernador. VIRGILIO SE POSICIONA. De forma discreta pero consistente, sin prisa pero sin pausa, viene trabajando Virgilio Mendoza para fortalecer la estructura municipal de su partido, el Verde, que va a jugar en alianza con el PRI en los comicios venideros del 2018 y del 2021. Acierta Virgilio cuando ha expresado que si estos partidos hubieran ido juntos para todos los cargos se hubieran alcanzado mejores resultados en el 2015. Por ejemplo, se hubiera alcanzado la victoria electoral para la alcaldía de Colima, pues la diferencia fue pírrica de tan sólo poco más de cien votos. Virgilio ha demostrado que es una gran fuerza electoral sobre todo en la zona costera del estado. Será importante registrar cuál será la decisión que tome la alcaldesa porteña, Gaby Benavides, gran amiga de Virgilio. Veremos. POSTULAR A JÓVENES. Una de las asignaturas pendientes de los partidos es postular a jóvenes e impulsarlos para diferentes cargos. Este problema ha derivado en la falta de rotación de las élites en el poder y la perpetuación de camarillas, que todo lo deciden en función de sus intereses y no del pueblo, lo cual es contrario a los valores genuinos de la democracia. De ahí que sea sumamente relevante la iniciativa de ley sustentada por Federico Rangel Lozano, coordinador priista en el Congreso del Estado, en el sentido de que se obligue a los partidos políticos a postular a cargos de elección popular a jóvenes. Dijo que la obligatoriedad sería postular a jóvenes en al menos 30 % de las candidaturas, de mayoría relativa y de representación proporcional, así como en la integración de planillas a los ayuntamientos. En verdad que vale la pena esta propuesta de ley, ya que abre las puertas del futuro a los jóvenes en los hechos y no en la retórica y va a permitir el entreveramiento generacional en los políticos, tal como aconsejaba ese gran estadista que fue don Jesús Reyes Heroles. Los jóvenes están llamados a ser los futuros líderes de este país y es importante que empiecen a tener mayores oportunidades políticas. INFORMES MUNICIPALES. Al rendir su informe de labores, el alcalde de Tecomán, Guadalupe García Negrete, “dijo que es hora de encontrar soluciones y no culpables”, seguramente en alusión a la grave crisis de inseguridad que se padece en ese municipio iguanero. Por su parte, el edil de Armería, Ernesto Márquez, quien ha demostrado una gran fuerza política y alto potencial electoral, afirmó en su mensaje ante el gobernador que “he convocado a la unidad de propósitos para desatar toda la energía de la sociedad, superar los rezagos sociales, combatir la pobreza extrema, generar inversión, desarrollo, fuentes de empleo, rescatando al sector agropecuario y fomentando la industria, para hacer de nuestro municipio un gran lugar para vivir”. Asimismo, el alcalde armeritense agradeció el apoyo estatal y federal para instalar el puerto seco, con una inversión de mil millones de pesos, así como la instalación de lámparas LED en el municipio, lo cual ahorra costos de energía y promueve el desarrollo sustentable. Lo dicho, tiene futuro electoral Ernesto Márquez. CONDOLENCIAS. Concluyo estas líneas expresando mis más sentidas condolencias para mi amigo, el diputado Santiago Chávez, y toda su apreciable familia, por la muerte de su señor padre don Gabriel Chávez Fajardo, con el deseo de que el recuerdo de su gran trabajo, ejemplo y valores familiares, sean el bálsamo que ayude a mitigar el dolor por esta sensible ausencia.

Comentarios