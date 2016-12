El fracaso de los primos Peralta

La elección interna del Partido Acción Nacional (PAN), realizada el pasado domingo en la que fue electo el exalcalde capitalino Enrique Michel Ruiz, como nuevo dirigente estatal, no solamente tuvo a Pedro Palomera y Julia Jiménez Angulo como perdedores, sino que también a los primos Pedro e Ignacio Peralta, señalados por panistas y priistas como los principales mentores y artífices de la candidatura de Julia.

Sin embargo, pese al derroche de recursos y manejo de medios de comunicación que se hizo para favorecer la candidatura de Julia Jiménez, quien a pesar de ser diputada con licencia y haber sido regidora, su trayectoria como servidora pública ha sido gris e irrelevante, lo que hasta cierto punto justifica el porqué de su derrota, pero quizá la razón más importante por la que perdió la elección se deba a que sus mentores y “operadores políticos” no solo son improvisados y carentes de talento, sino que son fracasados, lo que seguramente los llevó y los ha llevado a actuar más por instinto que por inteligencia, como hasta ahora lo siguen haciendo, al no aceptar que perdieron una elección que soñaron que habían ganado.

Pero quizá, para los que no aceptan o no les queda claro por qué ganó Enrique Michel la elección interna del PAN, o que se empeñan en engrandecer al senador Jorge Luis Preciado como el hombre omnipotente y omnipresente que controla al PAN y al panismo en el estado; deberían de poner más atención y echar un vistazo al resto de los liderazgos, como Jesús Dueñas, Gretel Culin, Víctor Torres, Martha Sosa, entre otros que apoyaron la candidatura de Michel Ruiz y que con su simple presencia le sumaron una gran cantidad de votos; respaldo, que no se vio en el equipo de Julia Jiménez, lo que da credibilidad a los señalamientos de que su candidatura fue impulsada y financiada por los primos Pedro y Nacho Peralta; toda vez que los diputados Riult Rivera y Crispín Guerra no cuentan con la presencia ni los recursos suficientes para respaldar la candidatura de una desconocida.

Sin duda, el discurso de Julia Jiménez y de su equipo de campaña de culpar a Jorge Luis Preciado de su derrota, no solamente nos habla de su ingenuidad, sino de su falta de capacidad y de oficio político, ya que ante la opinión pública y clase política, estos señalamientos le dan un plus al senador como un excelente estratega y operador político, que lo fortalece y convierte en una persona indispensable que cualquier partido político lo quisiera tener en sus filas.

Sin embargo Julia debe entender que no fue Jorge Luis Preciado la causa de su derrota, sino el haber subestimado y menospreciado a los liderazgos del panismo local, pero sobre todo haberse creído de quienes la embabucaron y le hicieron creer que podía ganar y ocupar un puesto para el que no está preparada ni tiene la capacidad de desempeñar, por lo que de haber ganado simplemente sería el títere de alguien más.

Sin duda alguna, para los primos Peralta esta derrota no solo trunca sus planes de apoderarse de la dirigencia estatal del PAN, para tener un partido de oposición al servicio del Gobernador y del PRI, sino que de confirmarse y ratificarse el triunfo de Enrique Michel, no solo la carrera política de Pedro Peralta dentro del PAN estaría sepultada, sino la de Gabriela Benavides, Salvador Fuentes, y de todos aquellos que traicionaron al PAN; por lo que seguramente veremos a muchos pseudopanistas emigrar a otro instituto político.

