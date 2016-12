No soy el títere de nadie: Enrique Michel

Confía en esta semana asumir la presidencia estatal del PAN

“No soy un títere de nadie”, afirmó el virtual ganador de la elección para presidente estatal del PAN, Enrique Michel Ruiz, quien rechazó que algún actor político dentro del panismo fuera a influir en su trabajo como dirigente, responsabilidad que espera asumir a más tardar esta semana, cuando la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN valide su triunfo.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa y el director general del corporativo, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez y Arturo Figueroa Cárdenas, respectivamente, Enrique Michel consideró que el proceso electoral para definir a la dirigencia panista fue totalmente democrático, pues participó el 80 % de los cuatro mil 127 militantes.

“El proceso fue tranquilo salvo un accidente que se dio en el municipio de Coquimatlán. Está perfectamente bien claro y jurídicamente definido que el paquete no se debe de abrir por las condiciones en que se dieron los resultados de la misma casilla o centro de votación. En el código electoral hay una disposición jurídica que dice que cuando la diferencia de votos entre uno y otro es inferior al número de votos anulados no se tiene que abrir el paquete”.

Mencionó que la Comisión Organizadora Local ratificó el acta de escrutinio del cómputo final, la cual fue aprobada por mayoría con cuatro votos a uno, por lo que se acordó, de acuerdo a los estatutos, que el acta se ratificaría o no en la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Ellos (representantes de Julia Jiménez) querían abrir el paquete. La diferencia fue de más de 200 votos y ellos querían abrir el paquete, cuando los votos anulados eran 80 en la casilla. Creo que fue un proceso limpio a tal grado de que tengo el acta de cómputo final firmada y ahora ya validada por la Comisión Organizadora del Comité Directivo Estatal; firmada por los tres representantes de cada uno de los candidatos, incluyendo la firma del diputado Riult Rivera, que era el representante de la candidata Julia Jiménez.

-¿No teme una eventual impugnación o que el Comité Ejecutivo Nacional anule esta elección y reponga el proceso?

“Están en todo su derecho, como cualquier persona que se siente lastimada en sus derechos, por lo que tienen el derecho de reclamar y acudir a las instancias. En este caso tendrán que ir en contra del dictamen que emita la propia Comisión Nacional Organizadora de Elecciones, y ya pues irse a los tribunales.

“Enrique Michel aseguró que no existe ningún elemento para echar abajo el resultado, por lo que está tranquilo, ya que tiene en su poder el acta validada por la propia comisión organizadora local, la cual estipula que hay una diferencia de 52 votos a su favor, documento que consideró jurídicamente válido para su elección.

-¿Cómo le va hacer Enrique Michel para reconstruir la unidad del PAN, cuando hay una fuerte división? Julia Jiménez le dijo a Jorge Luis Preciado “sicario electoral”. De ese tamaño es la confrontación.

“Yo no quisiera entrar en detalles de calificar a las personas. Dentro de todos los procesos electorales se desbordan las pasiones. Y este proceso nuestro no fue la excepción. Hay personas que omiten opiniones o dan posicionamientos fuertes. Yo estoy absolutamente tranquilo y estoy invitando a toda la militancia a sumarse a un solo proyecto que es Partido Acción Nacional, donde todos cabemos, donde todos tenemos espacio para participar dentro de la dirigencia y las luchas electorales”.

-¿Cómo va a tratar su dirigencia a Gaby Benavides? A ella le hicieron un proceso, la actual dirigencia estatal, para quitarle su militancia del PAN, pero el Comité Ejecutivo Nacional no validó este procedimiento. ¿Cómo va a ser su relación con ella?

“Creo que una relación de respeto”.

-¿No la va intentar sacar?

“Pienso que esta dirigencia, porque yo todavía no asumo la dirigencia, tendrá que revisarse el proceso que se llevó a cabo. Yo no tengo conocimiento pleno de cómo fue llevado a cabo el proceso de expulsión de Gaby Benavides, entonces como no tengo los datos del proceso tampoco te puedo declarar de qué es lo que voy a hacer. Creo que seguir los cauces legales y esperar cómo reacciona el comité ejecutivo directivo estatal en funciones, la propia comisión permanente que fue donde se inició el proceso de expulsión para que ahí se determine cuál va a ser el procedimiento a seguir”.

Enrique Michel afirmó que es una persona sensata, civilizada, por lo que siempre ha tenido un trato respetuoso con los compañeros panistas que compitieron por la dirigencia y que no simpatizan con su proyecto, como Julia Jiménez y el diputado Riult Rivera.

“No soy un vándalo y nunca me distinguido por andar de peleonero, ni me gusta descalificar y faltarle el respeto a la gente. Soy una gente respetuosa, de valores que me han inculcado mis padres y siempre me he conducido, en toda mi vida, con esos valores”.

-¿Qué les dice Enrique Michel a las personas que creen que su dirigencia va estar influida de alguna manera por el senador Jorge Luis Preciado?

“Ha sido una constante pregunta, una constante insinuación, de lo que me estás preguntando. Toda la campaña me dijeron, y de manera constante preguntando, que si Jorge Luis… ya lo aclaré, ya me deslindé. No sé por qué venga al caso esa insistencia. Jorge Luis Preciado es un hombre inteligente, sagaz; un hombre que tiene cualidades y virtudes, pero que también tiene defectos; nadie es perfecto en esta vida.

Michel Ruiz destacó que Jorge Luis Preciado es una persona que ha construido un liderazgo al interior y exterior de Acción Nacional. “Ese liderazgo de Jorge Luis, acompañándome en este proceso, fue una parte importante de los votos que yo obtuve para obtener el triunfo. Pero no solamente está detrás de mí Jorge Luis Preciado, está Fernando Antero, Héctor Insúa, Rafael Mendoza, Orlando Lino, está Yulenny Cortés; están un sinnúmero de liderazgos al interior del partido que estuvieron dentro de mi proyecto o respaldando el proyecto de Enrique Michel hacia la dirigencia”.

Rechazó, en ese sentido, que Jorge Luis Preciado estará atrás de él tomando decisiones. “Por favor, por respeto a mi persona. Soy una gente que tiene inteligencia, una personalidad perfectamente definida y una capacidad de razonar. No soy un niño, ni soy un dejado ni una persona que se deja doblegar. Mi trayectoria política me respalda. No soy títere de nadie”.

El virtual dirigente del PAN estatal adelantó que en caso de ser validado su triunfo tendrá un especial cuidado en el momento de definir las candidaturas en el 2018 para posicionar a verdaderos militantes panistas, pero sin descuidar la eventual construcción de alianzas entre otros partidos políticos.

“Queremos ir con candidaturas propias. Pero bueno, los tiempos, las circunstancias muchas veces cambian. Puede haber la coyuntura, en el próximo proceso electoral, de una alianza o coalición, y tendremos que generar espacio dentro de los acuerdos para dar espacio a cuadros de esas fuerzas políticas”.

-¿Cómo va a ser su relación con importantes actores panistas que no apoyaron su candidatura? Un ejemplo es Gabriela Benavides.

—Lo que se ve no se puede ocultar, y cada quien debemos hacer consciencia de lo que queremos y ser congruente con lo que pensamos y hacemos. Gaby Benavides tendrá que trabajar duro para demostrar que realmente quiere al partido para poder buscar otra candidatura si quiere participar dentro del PAN. Las puertas están abiertas para los que se quieran ir o quedar.

