Perspectiva: Opulencia vs miseria

Los diputados federales y senadores recibirán como aguinaldo 357 mil pesos, que son conforme a la ley, más un bono “navideño” de 361 mil pesos, suman 718 mil pesos que ingresarán este mes de diciembre a las cuentas bancarias de los legisladores, sin derramar una gota de sudor, porque la faena estuvo dura, no, sino, por parar el dedo, aprobar hasta su propia sentencia de muerte y ser fieles hasta la ignominia. Qué importa que algunos y algunas solo calienten el asiento, sin participar en nada en la Cámara, porque les da miedo hacer propuestas. Menos aún, criticar las iniciativas del Presidente.

En contrapartida a lo anterior, los asalariados recibirán, de acuerdo a la ley, una quincena de aguinaldo, mientras los legisladores tendrán bolsillos llenos sin cansarse mucho. Una retribución que solo en México se da a los diputados y senadores, sin hacer casi nada. A parte de que gozan de tantas canonjías: boletos de avión, gasolina, pago de asesores, pago de hoteles, gastos de representación, ayuda para renta, pago de celulares, entre otros.

Los legisladores de Colima: Enrique Rojas Orozco dejó muchos pendientes en Villa de Álvarez; Virgilio Mendoza, sin ideología política, parece chapulín; Gretel Culin no ha hecho nada en beneficio de la ciudadanía; Eloísa Chavarrías acusada por Indira Vizcaíno de desviar recursos a otros fines; María Luisa Beltrán que ni en su casa la conocen, y Javier Pinto señalado como perteneciente al grupo corrupto de Elba Esther Gordillo, éste último no sabe el ABC de la política.

En Colima, los diputados locales no se quedan atrás: más de cien mil pesos de aguinaldo, con todas sus prestaciones acostumbradas, por calentar la silla. Mientras un simple trabajador recibirá tres mil 500 pesos de aguinaldo. La diferencia entre la clase política y el grueso de la clase trabajadora es muy grande. Existen mexicanos de primera: los que usufructúan el poder para su provecho personal.

Esa es la clase política del sistema priista mexicano. Esos son los que sin ningún pudor y con mucho cinismo se llevan el dinero de nuestros impuestos, sin ningún provecho para nosotros. Lo malo que no solamente los diputados federales y senadores, el mal está en todas las legislaturas del país. Todos se están llevando, aparte de sus sueldos, que no son cualquier cosa, jugosos aguinaldos que llegan a sus cuentas bancarias, mientras la clase trabajadora recibe un aguinaldo de tres mil 500 peos. Como para irritar a la mayoría de la población. Por eso se pelean por ser diputado federal, senador o, en su caso, diputado local.

Es la escuela del PRI. El despilfarrar a las arcas públicas se ha dado desde el nacimiento de ese partido, que ha creado gobiernos corruptos como los Moreira, los Duarte en sus dos versiones, por poner dos ejemplos. Pero hay más. La lista es larga. Estamos en México en el que no pasa nada. La dilapidación del dinero público ha sido, de parte de los priistas y del resto de los partidos, su razón de ser. Por eso el quebranto de las finanzas a nivel nacional. Y ante esa tesitura no queda otra que seguir pidiendo prestado. En Colima ya van por otro préstamo.

RETAZO

Los patrones no son los culpables de que los trabajadores tengamos que pagar el elevado impuesto sobre la renta (ISR), que se viene cargando a nuestras percepciones salariales y aguinaldo, sino, que es la famosa reforma hacendaria de Peña Nieto y aprobada por los sesudos legisladores de distintos partidos políticos que, sin reflexionar el alcance que tendría en contra de la economía de la clase trabajadora del país, la aprobaron, pues aprueban hasta su sentencia de muerte, porque son fieles hasta la vergüenza. Cuando andan en campaña política ofrecen el oro y el moro. Peña Nieto siempre dijo que iba a estar al lado de la clase trabajadora, no cumplió. Elevó el impuesto por trabajar en un porcentaje descomunal. Por ese concepto entran a las arcas públicas carretonadas de dinero, del cual, una buena parte la destinan a campañas políticas, mantener partidos políticos, sostener a 500 diputadas y diputados, y 128 senadoras y senadores, con sus jugosos sueldos y desproporcionados bonos de aguinaldo (la democracia más cara del mundo), el resto para tapar boquetes muy anchos de corrupción, y a la obra pública queda muy poco. Con la mejor parte, la beneficiada es la clase política, a esa no le falta nada…

