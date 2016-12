Prevención del delito, prioridad en Seguridad Pública de Cuauhtémoc

Infoecos/Cuauhtémoc.-

El director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio, Raúl Salazar Orozco, destacó que una de las más fuertes acciones desarrolladas a lo largo del presente año por esta Dirección, fue la relacionada con la Prevención del delito, especialmente con un programa en el que todos los menores que fuesen asegurados por el consumo de drogas o alcohol en vía pública, fueron canalizados, juntos con sus padres, a un programa especial.

Detalló que este programa arrancó el 30 de septiembre en las instalaciones de Seguridad Pública, mediante pláticas con personal capacitado, proveniente de la Secretaría de Salud y de la propia Dirección de Seguridad Pública y Vialidad. Los participantes se comprometieron a escuchar, cuando menos, una plática por mes, o de acuerdo a sus necesidades, pudieron programarse incluso una vez por quincena.

Salazar Orozco remarcó que estas actividades son de suma importancia, “pues de alguna manera le sirven, no solo a los adolescentes o jóvenes, sino a los padres de familia”; interviene un cuerpo de profesionista que incluye trabajo social y psicología, pues se busca dar una atención integral (porque) “de nada me sirve asegurar a los menores por los problemas ya citados, si los padres no colaboran y ponen de su parte para que esos menores reciban un tratamiento y salgan delante de su problema de drogas o alcohol”.

Añadió que para todo ello, también por parte de la dirección se contrató el servicio de un psicólogo para dar el tratamiento adecuado, a este tipo de casos de menores con problemas de alcohol y drogas, pero además, brindar el apoyo que requieren los elementos de la Dirección.

Asimismo, continuó Salazar Orozco, como parte de las acciones en materia de prevención, se estableció un convenio con un centro de rehabilitación, a donde las persona son canalizadas y no se les cobra, siempre que sea un ingreso voluntario, de gente que desea superar este problema de consumo de drogas o alcohol, todo ello también a través del área de prevención del delito, finalizó.

Comentarios