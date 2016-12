Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, auténtico líder de los agroproductores

Arnoldo Vizcaíno es un hombre de convicciones, dotado de una increíble voluntad para proyectar y materializar proyectos en beneficio del aumento de la calidad y de la cantidad de los productos agropecuarios que se consumen en Colima. Profesor, pero no de los que abundan por millares en todo nuestro país, él es maestro formado en el rigor de la ciencia de la educación, de la didáctica y de la pedagogía. Los grandes avances logrados y descritos en su informe anual de actividades celebrado el pasado domingo 11 de diciembre del presente año, en su calidad de Presidente Estatal de Productores Unidos por Colima, constituyen el testimonio más fehaciente de un trabajo sostenido y responsable.

El evento se llevó a cabo en un espacio al aire libre propiedad de los socios de esa agrupación, rodeado de árboles como gravileas, rosas moradas, guamúchiles, primaveras y de una gran variedad de árboles de la región.

En la barda poniente de ese predio, en coloridos y vistosos pendones se leía “Aquí se honra y se respeta a la Patria”; “Pluralidad, democracia, honradez, transparencia, denuncia de actos deshonestos”; “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan: Benito Juárez”; “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno: Emiliano Zapata”; “El día que se cobre por dirigir esta agrupación, será el día del inicio de su fin: Arnoldo Vizcaíno Rodríguez”.

Los conceptos medulares de su interesante informe, podemos sintetizarlos de la siguiente manera:

“Como ya lo saben, nuestra agrupación no recibe apoyo económico de los recursos del pueblo que administra el gobierno, como sí los reciben otras organizaciones. Por lo tanto financieramente no depende de nadie que no sea de sus propios miembros, eso nos enorgullece y amplía nuestra soberanía. Los ingresos con los que subsistimos son dos: una establecida en nuestros estatutos, que compromete a cada miembro de aportar anualmente por lo menos el equivalente a dos salarios mínimos, que significan 140 pesos. La otra aportación es voluntaria y la entrega cada miembro cuando gracias a la gestión de la organización, se le aprueba alguna solicitud de apoyo”.

LOGROS

“En este renglón podemos sentirnos satisfechos de los logros obtenidos. De más de 200 solicitudes de los más diversos tipos presentadas en las ventanillas, tanto de Sagarpa como de Seder, Inaes y Sedatu, el 98% fueron aprobadas y respaldadas.

Es de justicia reconocer la disposición de los funcionarios de la Sagarpa y la Seder a nivel local y a nivel nacional, e incuestionablemente de la capacidad organizativa que día a día fortalece más a nuestros compañeros pertenecientes a esta agrupación.

Entre otros logros, conseguimos el apoyo para adquirir 24 tractores a través de los programas Idetec y Concurrencia; más de 80 implementos; sistemas de riego tecnificado; corrales de manejo; bodegas; vaquillas; sementales; rehabilitación de 550 hectáreas de pradera; aspersoras motorizadas; postes de concreto; alambre de púas y borreguero; empresas familiares y paquetes de vivienda.

Mención especial merecen los proyectos entregados este año que finaliza apoyados por la Cioac nacional para su aprobación en Sagarpa. El primero por un monto de 17 millones de pesos para la modernización de las líneas de conducción de la zona arrocera de Cuauhtémoc, Buenavista y La Estancia, cuyo proyecto ya se encuentra en las oficinas nacionales de Conasa para su validación, y el otro, con un apoyo de 6 millones de pesos, 5.3 de Sagarpa y 700 mil del gobierno estatal, que junto con los 6 millones que aportaremos los productores de arroz “Arrocera Colimán”, se vienen utilizando para la construcción de la nave industrial en donde se instalará toda la maquinaria ya adquirida con recursos propios.

Sumados todos los apoyos, junto con la inversión de los beneficiarios, se rebasan los 70 millones de pesos”.

Más adelante el líder Vizcaíno Rodríguez afirmó: “Lamentablemente este año el estado de Colima fue excluido de la siembra de maíz en su vertiente de agricultura de subsistencia, dirigida a quienes cultivan tres o menos hectáreas, así como las de alta productividad, pues ni siquiera pudieron participar en el programa de agro incentivos, porque así lo estipula la regla para los productores maiceros de varios estados.

Si para el próximo año esta regla restrictiva continúa excluyendo de beneficios a los productores maiceros de los estados donde se implantó, esta organización pugnará por su derogación, porque solamente constituye un freno para aumentar la urgente necesidad de producir maíz, o de menos que los productores de maíz puedan recibir el apoyo del equivalente a 1,200 pesos por hectárea para la adquisición de fertilizantes.

Abro aquí un paréntesis para agradecer a nuestro dirigente nacional Federico Ovalle Vaquera y reconocer todo el respaldo que nos ha dado desde la Central Independiente de obreros y Campesinos (Cioac) y de la que orgullosamente formamos parte. Igualmente reconocer al Secretario de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, como el hombre honesto y responsable que ha demostrado ser en el desempeño de tan alto encargo. En una ocasión le dije en privado que más admirable que ser un hombre honesto, era que lo siguiera siendo en tan alto cargo, convirtiéndose en mi opinión en la excepción de la regla. Cierro con Nacho, nuestro gobernador, quien además de distinguirnos en lo personal con su amistad, lo más importante es que reconozca y respalde con compromiso genuino a nuestra organización y al campo colimense. Hace poco le comentaba que hubimos muchos que en el pasado reciente, quedamos decepcionados al confirmar que no basta que llegue un gobernante de origen campesino para que se atienda al campo, que al contrario parecía que se requería la llegada de alguien que no fuera de ese sector para entenderlo y respaldarlo. En mi opinión hasta donde va este gobierno estatal, en el renglón agropecuario va bien, por ello lo felicitamos, al tiempo que le agradecemos todo el respaldo que nos brinda para rescatar a su lado la productividad del campo colimense”.

