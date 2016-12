Baúles: La expresión “todos son iguales”

Cuando ciudadanos expresan que “todos son iguales” refiriéndose a los políticos y los partidos, no hay mejor expresión que halague al PRI, porque hasta la década de los 80´s este partido tenía el control de prácticamente todos los espacios de elección popular, desde la Presidencia de la República hasta el Cabildo más recóndito de nuestra geografía mexicana.

Pero conforme fue cambiando el mapa electoral, otros partidos comenzaron a tomar decisiones de gobierno en algunas entidades de nuestro país, incluidos, por supuesto, los dos sexenios (2000-2012) en los que el PAN pernoctó en Los Pinos, con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Y no les falta cierta razón a quienes apartidistas que se dicen, en este final de 2016 siguen soltando la canción favorita del PRI, de que “todos son iguales”, considerando que las condiciones de vida de los mexicanos por más contradictorio que parezca, van empeorando conforme mayor democracia se practica en nuestro país y en Colima.

Si antes, toda la culpa de lo mal hecho en la función pública la tenía el PRI, que todo lo controlaba, pero hoy en día en la función pública mexicana existe un mosaico multipartidista y hasta apartidista –recordemos que en Nuevo León hay un gobernador “independiente” “ciudadano” o “apartidista”-, la conclusión es que finalmente se impuso la cultura del PRI o, en otras palabras, nuestra política se priizó.

Esta situación es una mala noticia para todos los mexicanos porque llegar a esta conclusión de que “todos son iguales”, es la mejor canción para el sistema corrupto y corruptor, debido a que esta idea terminará por contribuir al abstencionismo, el desánimo y la desesperanza, con relación a la democracia como vía pacífica para contar con gobernantes al frente de las instituciones públicas y, por ende, velar por los intereses de los ciudadanos y sus familias.

Lamentablemente si tuviéramos que decir que “no todos son iguales”, dicha expresión sería por demás endeble, pues los hechos dicen lo contrario. Hoy, si usted amable lector, hace un sondeo, lo mismo en viviendas de una sola manzana que en una colonia, un barrio, un municipio o toda una entidad federativa, el resultado apuntaría a dar la razón a la expresión “todos son iguales”.

En menos de diez días hubo dos acontecimientos que reforzaron tal idea, de que “todos son iguales”: la elección interna del PAN colimense para renovar su dirigencia estatal y los bonos indebidos que fueron otorgados a los integrantes de los legislativos federal y local de Colima.

En el primer caso, el triste y lamentable espectáculo de los panistas -no obstante que los hay, de a pie, con una visión personal honesta de la política-, por enésima ocasión confirmó que quienes toman decisiones en ese partido están muy distantes de los anhelos de la mayoría de ciudadanos colimenses, contribuyendo, así, al “todos son iguales”. De este modo, los liderazgos de ambos grupos, lo único que hacen es gritarse a la cara su mutua verdad: quieren estar al frente del PAN para sacar adelante sus proyectos personales que no son otra cosa que “huesos” para obtener dinero y privilegios. Las necesidades de la población colimense no están en su agenda; y, para ejemplificar con un solo caso, la mejor prueba es que las cabezas de ambos grupos ni siquiera se han molestado en fijar una postura con respecto a la privatización del Parque Regional Metropolitano, lo que los convierte en cómplices del gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

En el segundo tema, de los bonos, la descomposición lleva tanta prisa que todavía no nos reponíamos de los bonos que se repartieron los 25 diputados locales de la Legislatura reciente, cuando los 25 actuales volvieron a incurrir en la misma conducta: hace unos días les dieron a cada uno, un bono de 100 mil pesos. Ello, por supuesto, al margen de los ingresos que, legalmente, les correspondían consistentes en sueldo y aguinaldo. Hasta ahora, ninguno de los 25 se ha expresado al respecto.

La misma situación se dio con el legislativo federal integrado por los 500 diputados federales y los 128 senadores. Mientras en el senado cundió el silencio, en la Cámara de Diputados hubo cuatro posturas:

1.- Quienes no aceptaron el bono, de modo que éste nunca llegó a su cuenta personal. Ellos fueron los diputados de Morena y el diputado independiente, hijo de Maquío, que lleva el mismo nombre.

2.- Una decena de diputados que expresaron que aceptaban el bono, y que lo repartirían en asociaciones civiles y personas necesitadas. Ellos son del PRI, en los que se incluye al coordinador de bancada, César Camacho, y al colimense Enrique Rojas Orozco.

3.- Diputados que expresaron su desacuerdo e inconformidad con ese bono, argumentando que esa práctica sólo lesiona la política y función pública, y que no regresarán el dinero, porque prefieren entregarlo a personas necesitadas. Ellos son el diputado y ex dirigente nacional del PRD, Agustín Basáñez, y la diputada del PRD colimense, María Luisa Beltrán Reyes.

4.- Finalmente, la mayoría de diputados que han guardado silencio, entre ellos los otros cinco colimenses; ellos son Eloísa Chavarrías, Gretel Culin y Fernando Antero, del PAN; Virgilio Mendoza, del Verde; y Javier Pinto, del Panal. Con su postura, han abonado al “todos son iguales”.

Que haya legisladores que no están de acuerdo con el bono -los de Morena, Maquío, Agustín Basáñez y la colimense María Luisa Beltrán-, es un gesto de que en política no todos son iguales. Ya se verá si, en su agenda, promueven en la máxima tribuna del país una propuesta que cierre paso a tal práctica, que lo único que hace es lastimar al pueblo mexicano, cuya mayoría vive al día con sueldos insuficientes y hasta ofensivos.

DE LOS RECUERDOS

1.- Un buen deseo. En esta etapa navideña el mejor deseo a todo mundo: un deseo de bien que, ojalá, se haga extensivo a los restantes días del 2016 y todos los días del 2017.

2.- México y Alepo. Ojalá deje de haber pesadillas como la de Alepo, lo mismo en Siria que en nuestro país, donde niños, jóvenes y seres de toda edad son violentados.

