En duda, salida del Tri del Azteca

Ciudad de México.-

Guillermo Cantú, secretario de la Femexfut, aseguró que el Azteca seguirá siendo casa del Tri, sin embargo, eso no evitará que vayan a otras sedes.

Aunque todavía no toman una decisión sobre el o los estadios que albergarían partidos de la Selección Mexicana en la eliminatoria mundialista, la Federación Mexicana de Futbol tiene claro que el Estadio Azteca mantiene sus ventajas frente a los rivales de la zona.

“La casa de la Selección Nacional de México es el Estadio Azteca y eso no va a cambiar”, expresó Guillermo Cantú, secretario general de la FMF. “Existen otros lugares en la República Mexicana, por supuesto, y de acuerdo a las circunstancias buscaremos encontrar el momento adecuado para tratar de llevar a la Selección a otras casas”.

Cantú recordó que la goleada 7-0 ante Chile en Copa América Centenario abrió la puerta al diálogo entre todos los involucrados con la Selección y uno de los temas que han abordado fue el cambio de sede para el Hexagonal que otorga tres boletos y medio al Mundial de Rusia.

“No, aún no tomamos la decisión, en los próximos días tomaremos una decisión, pero afortunadamente hemos entablado un diálogo. No por esa situación, sino por otras situaciones que hemos vivido mucho más importantes y de despertar como fue el verano pasado, eso nos ha ayudado a tener un acercamiento mucho mayor con todos los actores de una Selección Nacional pero aún no hemos tomado una decisión”, sentenció.

Y es que jugadores como Andrés Guardado y futbolistas nacionales que militan en Europa han comentado que santería bien al equipo salir del Azteca.

“Para nosotros es muy importante la opinión del jugador, de los jugadores”, abundó Cantú, quien recordó que el equipo debe estar en un campo que beneficie el estilo que busca el técnico del Tri, Juan Carlos Osorio.

Comentarios