¿La correcta aplicación del sistema de justicia favorece a la sociedad?

Parte II

Solo la correcta aplicación de los juicios orales y garantizar por parte de todos los operadores de justicia la protección de los derechos humanos, consolidará a mediano plazo el nuevo sistema de justicia, como sociedad nos conviene, el viejo sistema estaba obsoleto, solo favorecía a la corrupción e impunidad.

¿Qué se necesita para que la sociedad confíe en el nuevo sistema de justicia? voluntad política, -si la hay-, los altos mandos (presidente de la república y gobernadores, legisladores federales y locales y los presientes de los tribunales de justicia de todo el país) tienen que hacer cumplir la Constitución, solo eso, aplicando la Constitución, si eso hacemos, entonces el Presidente enviará iniciativas que vayan de acuerdo a nuestra Carta Magna y no a modo para seguir manteniendo el poder, como consecuencia el legislador hará solo leyes apegadas a la Constitución y con ello se produce “la magia” el poder judicial o los jueces solo podrían aplicar leyes constitucionales, si lo hacemos como nación ¿Qué se produce? Justicia, ¿qué pide la sociedad? Pues eso, solo justicia y si en un país se practica la justicia, la paz social se ve como resultado, ¿es difícil? No, solo es cuestión de que, quienes dirigen los rumbos del país, se decidan a hacerlo.

Está claro que tenemos muy poco (seis meses) aplicando en todo el país los juicios orales y hemos visto cómo verdaderos delincuentes burlan la ley y la víctima se siente impotente, porqué, porque ellos saben que tenemos un nuevo sistema penal en el cual prohíbe violar sus derechos (entiéndase que esos derechos son; el que la policía no los debe torturar, incomunicar o negar un defensor), y también saben que si se les violan esos derechos, todas las pruebas se contaminan, entonces dejo una pregunta para la reflexión ¿usted cree que el delincuente quiere que se violen sus derechos cuando está detenido) muchos de ellos dicen que sí, ¿para qué? Pues precisamente para luego alegarlo como violación al debido proceso, solo eso lo salva de una sentencia condenatoria, no es que solo ellos tengan derechos o lo que he escuchado en muchos foros “los delincuentes tienen más derechos que la víctima, a ellos no se les puede tocar, después de todo lo que hicieron eso no es justo” no, lo que nuestra nueva Constitución dice con el nuevo sistema de juicios orales es, la policía y las fiscalías tienen reglas para investigar y tiene que hacerlo bien, están obligados a investigar cómo ocurrieron los hechos, levantar y cuidar las evidencias, incorporar la tecnología y contar con un departamento de periciales efectivo, créame que es posible todo lo que estoy diciendo, lo podemos tener y sí se puede investigar bien sin necesidad de torturar o detener a sospechosos indebidamente que en una gran cantidad de veces son inocentes, lo mejor para la víctima es que se investigue bien y que se lleve a los responsables a la justicia, pero que la fiscalía en aras de no contaminar el proceso les respeten sus derechos.

Por todo ello es que el nuevo sistema de justicia penal no favorece más a los delincuentes que a las víctimas, lo que sucede es que si lo operamos bien como debe ser, el beneficio sin duda será en favor de la sociedad y de la víctima y pondrá a los responsables en prisión y traerá como resultado la consolidación del sistema judicial, insisto los abogados estamos dispuestos al debate.

El viejo sistema penal estaba obsoleto nos tiene en más del 95% de corrupción e impunidad, el nuevo sistema de juicios orales en materia penal promete combatir este flagelo, ¿habrá quienes quieran regresar a esa forma de Estado? ¿para qué? ¿a quién le interesa vivir en ese Estado de descomposición social? Quiero pensar que es solo resistencia al cambio.

Los abogados unidos en favor del Estado de derecho funcionalista.

abogado@angelduran.com

