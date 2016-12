Aquino no se inquieta por interés de Chivas

La llegada de Javier Aquino a las Chivas es solo un rumor que además no inquieta al jugador de Tigres, quien reiteró que está completamente concentrado en la final.

“La verdad que no (le preocupa). En estos momentos y en toda mi carrera siempre me he debido al club donde estoy y nunca me han preocupado los rumores. Yo en estos momentos estoy muy feliz en Tigres y pese a lo que se diga o lo que no, a mí nadie se me ha acercado, nadie me ha incomodado, yo estoy tranquilo en mi club disfrutando de una final más; es un halago en cierta manera el hecho de que otros equipos se fijen en mí”, expresó en el Día de Medios.

Incluso, el mediocampista expresó el agradecimiento que tiene con la institución norteña por reabrirle las puertas del futbol mexicano, hecho por el que aseguró, quiere permanecer más tiempo en el equipo.

“Tigres me dio una oportunidad que tal vez mi carrera necesitaba en un momento que fue difícil para mí en Europa y volver a México fue complicado, y Tigres me abrió las puertas con grandísima confianza, con un entrenador que desde el primer momento me ha brindado una oportunidad y esa constancia que necesitaba y no me distrae en nada, estoy al cien por ciento con ellos, si me dan la oportunidad me gustaría estar muchos años”, señaló.

En tanto, Aquino habló respecto a la final ante América y recalcó que en ambos partidos se deben conseguir buenos resultados y mostrar buen futbol, ya que, dijo, la calidad del plantel los obliga a hacerlo.

“Nosotros siempre tenemos la necesidad de proponer por el equipo que tenemos, a nosotros nos ha costado ir a canchas donde nadie había ganado y ganar, hemos demostrado eso y queremos demostrar ahora que no será la excepción, tenemos que hacer un partido inteligente, venimos por la victoria, y sí, yo sí me veo campeón el 25 de diciembre”, señaló.

