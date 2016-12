Bitácora reporteril: Insúa, el gran privatizador

El alcalde de Colima, Héctor Insúa, comete un error de forma, y por tanto de fondo, al querer imponer parquímetros sin antes consensuar esta medida que tiene visos de privatizadora, pues implicaría el arrendamiento temporal de un espacio público, en este caso los cajones de estacionamiento del centro histórico de la capital.

Esto no sólo afectaría a los cientos de personas que acuden a ese espacio, sino que también repercutiría negativamente en los vendedores ambulantes de churros y esquites -comida tradicional de Colima- y que son acosados por la administración del panista Insúa, ya que sus puestos se ubican en la calle.

Al alcalde le ha faltado transparencia y sensibilidad en este tema -como en otros-. No ha querido o no ha sabido explicar qué beneficios traería la aplicación de los parquímetros: si el recurso obtenido se aplicará para el embellecimiento de la zona histórica de la capital o si se destinará para otras obras de beneficio social.

Insúa se encierra en su monólogo y es víctima de su impericia política. No alcanza a ver que el 2017 será un año difícil para los colimenses, y que la aplicación de parquímetros sólo lastimará más la economía de los colimenses. El alcalde debería aplicar su creatividad -tan útil para hacer espectáculos y eventos culinarios- en idear formas que mejoren la vida de los colimenses.

En ese sentido, se requiere, urgentemente, modernizar el sistema de recaudación fiscal y generar una política integral -sustentable- de recolección de basura, además de mejorar los servicios de alumbrado y las condiciones de infraestructura vial.

Si el alcalde concreta estos objetivos y mejora la calidad de vida de los colimenses, en términos de servicios públicos, no tendrá ningún problema en reelegirse para el 2018. Ahorita no lo está haciendo. No lo está logrando.

DOS PUNTOS

Quiero desearles a todos los lectores de esta columna una feliz Navidad. Que pasen una excelente Nochebuena y una hermosa Navidad en compañía de sus seres queridos. Un abrazo a todos.

