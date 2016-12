Cuenta de red social expone y difama a colimenses

“La idea de generar violencia a raíz de algo que no tenía ese fin, es lo que me parece deleznable”: Jorge Serrano

Infoecos/Colima.-

Derivado de las redes sociales han emergido páginas o cuentas en Facebook o Twitter llamadas “Quemones Colima”, por ejemplo. Dichas páginas se dedican a hacer públicas fotos íntimas o privadas de algunos usuarios o, a la par, hechos que se consideraban privados para éstos, lo que los “quemaba” como se dice coloquialmente.

En este contexto, acaba de surgir una cuenta en Twitter denominada “Grindera Colima”, la cual se dedica a subir en sus publicaciones fotos de partes íntimas de algunos usuarios de la aplicación Grindr. Dicha aplicación sirve para muchas cosas como encontrar pareja, intercambiar fotos (desde una simple de rostro hasta una completa o de desnudez), tener citas, etc.

Jorge Armando Serrano Gómez, joven que reside en el estado de Colima, fue tópico de uno de los posts de Grindera Colima, a lo cual habló, en exclusiva para Ecos de la Costa, desde Grindr hasta su mención y exhibición de fotos en Grindera Colima: “Las personas pueden darle el uso que gusten (a Grindr) no es exclusivo de la promiscuidad como se propaga, sonará tonto, pero quizá algunos solo la tenemos para recibir cumplidos, sí, así de ególatra como se lee”.

Continuó: “En esa aplicación, a veces, se hace intercambio de fotos, con el debido consenso de ambas partes y desde luego sin pensar en que serán exhibidas, es más para pasar el rato, conocerse a fondo, lo que se pretenda. Las fotos van desde una simple de rostro hasta una de cuerpo entero o desnudez, nada de qué alarmarse”.

En muchas de las redes sociales o apps, las cuentas o perfiles falsos no son una novedad y en Grindr, esto no es la excepción: “De esa aplicación salen perfiles falsos, sin fotos, también se presta a que alguien pueda descargar las fotos que le envían y hacerlas pasar por propias y así conseguir o sacar más fotos o alguna cita, ¡ah! porque también se utiliza la app para eso pero, repito, me parece erróneo generalizar, aunque quien guste de hacerlo tampoco estaría mal”.

Si bien “Quemones Colima”, que existió hace algunos meses, exponía a las personas en desnudo, en general, no se limitaba al sector gay. En este caso han decidido llamarle “Grindera Colima”, como se mencionó anteriormente, y se enfoca a fotos obtenidas desde Grindr, evidentemente con alguna identidad falsa para conseguirlas.

“Lo que a mí me parece incorrecto, además de violar la privacidad de otros, es los encabezados con que acompañan las publicaciones que muchas veces son calumnias, desde decir que tienen una enfermedad hasta mentir diciendo que venden su cuerpo, sin que esto sea necesariamente malo, claro”, afirmó Serrano Gómez sobre lo que está realizando quien maneja dicha cuenta.

A lo anterior agregó: “En mi opinión, sí, sí existe una responsabilidad cuando se decide compartir o enviar una imagen así a otro, como es mi caso y por qué ahora esté expuesto en esa página, pero dicha responsabilidad conllevaba a las dos partes, donde creo que se incurre en una falta es cuando se decide hacer público y con denostaciones, calumnias, dichos contenidos”.

Este tipo de cuentas o perfiles, como vemos, tienen como uno de sus propósitos el hacer pensar al que vea las fotos que debe juzgar, y a quien esté expuesto que deba sentir vergüenza. La anatomía humana no debería ser un motivo para “quemar” a alguien, en palabras de Jorge Serrano, “todos entre las piernas traemos un pene o vagina, no entiendo el afán de creer que se puede ‘quemar’ a alguien exponiendo sus partes”.

Jorge Serrano cree que se debe denunciar la página, y si es posible, encontrar al responsable, no porque se alarme del que lo hallan expuesto como a muchos más, sino más bien por los textos que acompañan las publicaciones: “Como dije, dice mentiras que sí pueden causar daños a terceros, además, y lo que considero más importante, se le debe cerrar y denunciar la cuenta porque propagan falsas ideas sobre que el cuerpo es motivo de vergüenza, sobre que lo que tenga que ver con sexo cae en ‘la promiscuidad’, como ahí lo dicen, y eso ya es ‘malo’”.

Por lo anterior, al ser “quemado” vienen las burlas, el bullying, por lo que los que son expuestos pueden verse afectados seriamente, ya que se les puede despedir de sus trabajos o que sean agredidos, por mencionar algunas consecuencias.

“A mí no me afecta que vean mi pene en la página, quien decida y opte por hacerlo, me enoja que otros crean que pueden hacerme menos por haberme tomado una foto como lo hice, y sabes que no es tanto enojo, es lástima, porque de verdad es propagar tabúes y dogmas sobre el cuerpo que ya en estos tiempos no vienen al caso. La idea de generar violencia a raíz de algo que no tenía ese fin, es lo que resulta castrante”, fueron las palabras con las que Jorge Serrano finalizó.

