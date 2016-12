Hay que decirlo: Una buena decisión

A ser sinceros, a los jóvenes nos importa poco o nada a estas alturas si el Gobierno del Estado cuenta o no con un avión para los traslados del gobernador o su gabinete. El dinero de su venta, de hecho, es una cantidad que se pierde entre las cifras mucho más grandes de los desfalcos que todos los medios dicen se han hecho a las arcas estatales. Lo que sí nos interesa son las acciones palpables.

Es por eso que quiero felicitar al gobernador y a su Secretaría de Salud por la acertada decisión de dirigir recursos hacia un Centro Oftalmológico Regional, que son escasos a nivel nacional y que son muy útiles para la población en general.

Toda mi joven vida, estimado lector, había usado lentes, con el paso de los años y el esfuerzo de mi familia, logramos hace unos meses costear la operación correctiva en la ciudad de Guadalajara. En tan solo nueve minutos, mi vida giró por completo. Las burlas de los niños en la primaria, los deportes que no pude jugar en la secundaria, los apodos en la preparatoria, y el estrés por saber que dependes de unos lentes que no se deben de perder, romper o rayar, terminaron adentro de un quirófano. Fue definitivamente la mejor inversión de mi vida.

El nuevo Centro Oftalmológico Regional, tengo entendido, no tratará a fondo la miopía o el astigmatismo, pero sí los casos de glaucoma, catarata, estrabismo y patologías corneales, que son más graves y representan un gigantesco avance en beneficio de la población. En lo personal e incluso me atrevo a hablar por los que saben lo que es usar lentes a fuerzas y no por gusto, esperamos muchas noticias positivas de este espacio. Cuenten con esta humilde columna para compartir los logros y avances, porque lo bueno, hay que decirlo.

LOS RESPONSABLES

El pasado 15 y 16 de diciembre, el Gobierno del Estado celebró por medio de un desayuno a los elementos que conforman la Policía Estatal en el marco de su día social. Aunque la comida no fue buena, los efectivos reconocían que lo importante de estar en el evento, era escuchar los discursos de los altos mandos, pues dictarían la línea de trabajo a seguir para afrontar el nuevo año y dar frente a la escalada de hechos delictivos.

El segundo día de festejo, el gobernador del estado, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a través de su secretario general de Gobierno, el licenciado Arnoldo Ochoa González, envió unas palabras que generaron resueno entre los asistentes al preguntarles: “¿Por qué perdimos la tranquilidad que antes teníamos [en Colima]?, ¿será culpabilidad de ustedes como policías?, ¿son culpables sus titulares?”, hizo una breve pausa y tranquilizó diciendo: “¡Yo no creo en esa ecuación, el problema de la seguridad es responsabilidad de todos!”.

Después continúo diciendo: “El problema de la seguridad en Colima, en parte es su rezago, hablemos claro, porque no han sido atendidas sus demandas durante cerca de 10 años como se merecen, y en lugar de incrementar el número de policías operativos en las calles conforme al incremento de la población, éstos disminuyeron, es otro problema que resolverá en breve el gobernador.”

Con estas palabras, Ochoa González empeñó la palabra del Gabinete de Seguridad completo, comprometiéndose a darles respaldo a las mujeres y hombres que valerosamente salen cada día de sus casas a exponer su pecho en beneficio de extraños colimenses que rara vez reparan en el trabajo que realizan por ellos.

Esperemos que el contralmirante Javier Castaño deje en alto su paso por la secretaría y que, con los pies puestos en la tierra colimense, diseñe a la medida la estrategia que le pondrá alto a los índices de delincuencia que actualmente se viven. Que aunque es cierto que los tabuladores que nos ponen en primer lugar en homicidios dolosos no son imagen fiel de lo que pasa en la entidad, no es motivo para procrastinar y dejar que esto empeore.

Definitivamente, no queremos ver que se repitan escenas como en la que la perdió la vida la reina del Bachillerato N° 6 de la Universidad de Colima, en Tecomán, o salir de fiesta y que baleen a alguien en la mesa de a lado, como ocurrió en la avenida Carranza en la capital, o del que acribillaron frente al templo de la Salud, en el centro. Esto tiene que parar.

Comentarios