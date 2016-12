La época que estamos viviendo, la de las redes sociales y la velocidad de la información nos ha traído grandes ventajas. Ahora cualquier ser humano puede tener la información en la palma de su mano al momento en que se genera. A su vez, estos tiempos posmodernos han permitido una evolución impresionante en materia de entretenimiento; el contenido en la web es tanto que una persona puede pasar toda su vida distraído del mundo real y le faltarían vidas para terminar de entretenerse con todo lo que el internet ofrece.

Por otro lado, surfear en la web es tan peligroso como en el mar mismo. Si bien, en el mar hay rocas y tiburones, en la red hay extorsionadores y espías. El internet ha logrado una democracia casi perfecta, pues la opinión de la mente menos prodigiosa vale lo mismo que la del más connotado científico; así como el contenido es accesible a casi todo mundo y todo mundo puede ser generador de contenido. Es decir, el internet es un mundo libre, y como cualquier libertad, se corren grandes riesgos de que ésta pueda desvirtuarse y convertirse en libertinaje.

En Colima, como en muchos lados del país, se han utilizado las redes sociales para exhibir a políticos corruptos, a autoridades negligentes y hasta a ciudadanos prepotentes. El tener celular en la mano ha vuelto a todo portador un juez, y a todo internauta, un verdugo. Se emiten juicios sin juzgar y castigos sin analizar, la posibilidad del error es enorme. Es la misma facilidad de publicación lo que ha permitido que la información de internet sea fácilmente manipulable, unos cambian unas palabras, decenas lo creen, cientos lo comparten y miles caen en histeria colectiva.

Y aun así, a pesar de la desinformación, de la información descontextualizada o de la mala leche de algunos generadores de contenido, la información en línea tiene mayor credibilidad que la que se genera en medios tradicionales; las causas sólo las saben los internautas. Una pista de ciertos especialistas es que los internautas sólo leen las cabezas de las notas y comparten sin mayor análisis, sólo siguiendo sus instintos y sentimientos. Otros opinan que es porque el internauta confía en otro internauta porque es un ser humano como uno. Y otros creemos que es por el gran desgaste de credibilidad de los medios tradicionales.

Pero el mundo del internet no es miel sobre hojuelas en un tazón con leche, los riesgos de ser extorsionado, de que nuestros datos sean robados, de ser estafados y hasta de ser secuestrados debido a encuentros con extraños, hacen del internet un lugar inseguro para los más despistados.

Como mencionamos hace unas líneas, en internet cualquiera puede ser exhibido, no sólo los malos ciudadanos sino también los buenos. Muchos sitios de internet suben videos sexuales de mujeres que por confiar en su pareja se dejan grabar y cuando las cosas salen mal sus exparejas suben los videos en venganza. Esto ya ha traído consecuencias fatales, como suicidios. Y ahora tenemos en Colima a gente sin escrúpulos que ha usado las redes para tratar de extorsionar a personas de la comunidad LGBTTTI amenazándolas de publicar fotos que compartieron en confianza a cambio de dinero o favores sexuales. No cabe duda que no debemos confiar tanto en la red, porque el poder del anonimato puede hacer de un buen ciudadano un vil criminal.

