José Rivas pide apoyo de antiamericanistas para final

Entre más gente repudia al América, más se crece, así lo expresó José Rivas, defensa de Tigres, quien entre risas, señaló que los antiamericanistas les hagan saber a Los Felinos su apoyo para la final, aunque dijo que a él y sus compañeros no les quita el sueño si además de sus aficionados, los apoya alguien más.

“Ojalá, que nos lo hagan saber por las redes sociales o algo así para que nos lleguen las buenas vibras, también creo que ellos se motivan con tanto odio”.

La Palmera reconoció las ansias que tiene el cuadro norteño de que ya arranque la final, pues dijo, ellos llevan tiempo parados por la actividad de las Águilas en el Mundial de Clubes, situación que a Tigres ni le beneficia ni le perjudica.

“Ellos vienen bien, tampoco regresaron en el avión incómodos, también quieren ganar y es una Final, y al igual que nosotros, quieren ser Campeones, a ninguno de los dos les va a afectar y ambos equipos sacarán lo mejor para ganar. No nos vamos a meter eso en la cabeza (si América llega cansado o no), no nos va a afectar para nada. Estamos bien preparados, somos profesionales y el trabajo nos mantuvo muy bien”, expresó.

Finalmente, José Rivas reconoció la fe que Tigres tiene puesta en que André-Pierre Gignac tenga una gran final y ayude a ganar el título.

“Nosotros confiamos mucho en él, y no sólo en él, sino en el resto que inicie y los que están de suplentes, en todos”.

