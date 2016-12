Pese a la creatividad de Ayón; Real Madrid pierde con Estrella Roja

Quinta derrota del Madrid en la Euroliga. La cuarta en sus cinco últimas salidas, la tercera consecutiva. Ante el CSKA y el Fenerbahçe había dado la cara, pero este jueves en Belgrado firmó una pésima actuación. Un déficit de atención multiplicado por encarar dos partidos y un viaje en 48 horas.

Un Real, seguimos, condicionado por el rebote, las faltas de ataque y las pérdidas (14). Carente de los mecanismos habituales del grupo, con nula circulación de balón y Llull a la heroica, desde muy pronto y en exceso. Bien en algunas entradas y horroroso en los triples (0 de 6), la mayoría lejanos y muy forzados. Sus compañeros le copiaron, efecto contagio. El desenlace de unos ataques que no iban más allá del primer pase. El desacierto, por supuesto, lo exacerbó todo. Hizo la madeja más espesa.

Los números cantan: Doncic embocó el primer triple, un fantástico Taylor añadió 7 de 10 y lo que queda es un paupérrimo 0 de 16. Muy difícil de igualar.

El Mexicano Gustavo Ayón fue a veces el clavo ardiendo creativo: siete asistencias, pasador como último recurso. Y en medio de todo, Jeff Taylor. Su mejor actuación ofensiva en curso y medio, 25 puntos y mucho aplomo. Un oasis en el desierto frente a un Estrella Roja en comunión perfecta, con destellos de talento joven (Marko Guduric), un gigante que hizo pupa (Ognjen Kuzmic) y un veterano en forma al mando de las operaciones (Marko Simonovic).

Al Pionir le faltaron oficialmente dos personas para exhibir el cartel de sin asientos vacíos, aunque no cabía ni el canto de un folio. Séptimo lleno consecutivo del equipo blanco a domicilio. La sala Nikolic empujó y empujó para lanzar al Estrella Roja hasta los 43 puntos al descanso cuando solo el Barça anota menos en toda la Euroliga. El duelo ajustado se rompió con un parcial local de 14-0 en el segundo cuarto. Del 22-25 al 36-25. Luego, los de Laso llegaron a ponerse a tiro de tres dos veces (45-42 y 50-47). Pero cada ofensiva del Madrid era de las de sudor frío y se descolgó pronto. Había vuelto Randolph, pero no fue un factor desequilibrante. No en un hábitat tan viciado.

