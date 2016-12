Rancho de Vicente Fernández no es para recorridos turísticos

Ciudad de México.-

Luego de que hace poco más de un año don Vicente Fernández advirtiera a través de sus redes sociales que atiende a la gente que llega a su rancho “Los Tres Potrillos” por gusto y no por negocio, ahora se ha informado que el lugar permanece cerrado para empresas turísticas.

Vicente Fernández Jr., hijo del llamado Charro de Huentitán, dijo en un encuentro con varios medios de comunicación que la determinación de cerrar el hogar de su padre se tomó hace ya varios meses, pues ningún miembro de la familia obtiene ningún tipo de beneficio económico con los autobuses que programan visitas al terreno.

“Cuando las personas llegan en camión turístico no entran, ya que el rancho no cobra ni un cinco. Con la gente que llega por su propio pie y de pasadita es diferente. Para el que quiera ir al rancho las puertas están abiertas, no hay ningún intermediario y no se tiene que pagar absolutamente nada”, dijo el cantante.

