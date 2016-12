Textear podría convertirse en motivo de cárcel

Ciudad de México .-

Una pena de hasta tres años de cárcel propuso el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas para las personas que por mandar mensajes de texto o hablar por celular se involucren en un accidente automovilístico.

El legislador presentó la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, a fin de que sea votada en febrero próximo, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

En entrevista, precisó que la reforma será al Código Penal Federal, y considera como “agravante de delito a nivel nacional la distracción por el uso del celular al manejar cuando se causen lesiones o la muerte de una persona en un accidente automovilístico”.

Además la sanción se sumará a las que ya prevé la ley en cada entidad federativa en caso de accidente y prohibición de uso de aparatos de radiocomunicación.

Con esta propuesta, dijo, los diputados prevén hacer conciencia entre los automovilistas de que el uso del celular al conducir es un factor potencial que pone en riesgo la vida no solo de quien conduce y sus acompañantes, sino de terceras personas.

Y es que hay preocupación, ya que los accidentes viales por el uso del celular van en aumento en las entidades federativas y los principales involucrados son jóvenes.

Refirió que de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), los conductores que utilizan el teléfono celular corren un riesgo cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente.

En tanto, quienes envían mensajes de texto o “textean” al conducir, tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace.

El diputado por Nuevo León reiteró que el uso inapropiado de los aparatos móviles produce distracciones momentáneas que pueden perturbar la conducción del automóvil, de ahí que no se puede combinar el volante con el celular.

