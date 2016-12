Actualización en el servicio del agua no superará el 5 %

Infoecos/Colima-

El costo por el servicio del agua, drenaje y saneamiento no se incrementará, aunque sí tendrá una actualización para que no se incremente el costo del servicio, bajo un nuevo esquema aún por definir porque las tarifas ya no se ajustan conforme a la variación en el salario mínimo vigente.

Bajo estas consideraciones, el director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, refirió que se aplicara una medida de actualización para el 2017.

“Se hará una propuesta a los integrantes del Consejo de Administración de un ajuste cercano al 5 % de crecimiento, pero se afinará en los próximos días antes de poderlo definir”, destacó.

En este sentido, mencionó que el ajuste permitirá viabilidad financiera al organismo y garantizará la ejecución del programa de obras 2017, del cual una parte se desarrollará de manera con la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Gobierno del Estado.

“Y tenemos un presupuesto base de poco más de 10 millones de pesos disponible para combinarlo con recursos federales que se aplicarían para la perforación de un pozo profundo en la zona norte de Villa de Álvarez, en el área de Altavista”, resaltó.

Mencionó que también se aplicarán los recursos disponibles para la adquisición de 20 equipos de bombeo, de las mismas características a los empleados para la operación de los pozos profundos, porque el “stock” del que disponen ha sido reparado en diversas ocasiones.

Mencionó que este equipo nuevo se mantendría a la disposición del organismo para reemplazar el equipo que se llega a dañar y de esta manera no afectar el abasto de agua a los usuarios.

