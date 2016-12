Arena Negra: El surf en los olímpicos

¿De qué manera beneficia al surf como actividad el que ahora las autoridades lo consideren como parte de la oferta de deportes que se integran a los Juegos Olímpicos? La próxima cita es en Tokio 2020, Japón, en donde se darán cita atletas y deportistas de todo el mundo en busca de ganar un lugar en el podio.

El surf, además del skateboarding, el beisbol y softbol, la escalada en roca y el karate serán las novedades que traerá consigo la justa de verano que se celebrará en el lejano oriente. Esto, además de refrescar la escena de los olímpicos, hace que muchos nuevos espectadores se sumen a los miles de seguidores que tienen estos juegos. Y es ahí donde se le ve la zanca al pollo, pues en este mundo de Dios, sin dinero no hay amor.

La pregunta es qué pasará con el espíritu del surf, que se ha caracterizado desde siempre por ser una actividad que no se pone límites a sí misma. Desde su origen, el surf ha significado contacto muy cercano con la naturaleza y en constante comunicación con el océano. Para las olas no ha habido cancha aunque asemeje a la perfección, lo que es estar en contacto con el agua infinita de los mares, y es por eso que las competiciones en este deporte han sido muy erráticas.

Si bien es cierto que existe una industria alrededor del deporte de las olas, como la World Surf League, que ha montado un campeonato durante mucho tiempo y que sin duda es el precursor y promotor para que el surf se haya colado a los Juegos Olímpicos; no es por sí sola una garantía del mejor surf del planeta. Es que las olas no siguen ningún patrón, las mareas vienen y van y hasta ahorita no ha sido posible predecir con exactitud el momento en que éstas lleguen a la playa en sus mejores condiciones. Para el surfer, la paciencia es una virtud implícita. Por eso vemos concursos en los que las olas no son las mejores, pero pues el show debe continuar.

Esa es la interrogante, la de cómo harán los nipones para garantizar las condiciones requeridas para un evento de esta talla. Lo que sin duda será todo un espectáculo será ver a la comunidad surfer internacional reunida en un mismo lugar, con el mejor de los ánimos para competir y dispuestos a representar a sus países.

La otra cuestión a solventar será el asunto del dopaje pues es bien sabido que si no la mayoría, una buena parte de esta comunidad ha consumido algo de vez en cuando. La otra será ver a los seleccionados enfundados en los uniformes con los que representarán a sus respectivos países. Nada parecido con su cotidianeidad.

Aun falta mucho para la fecha y eso promete, sin embargo, cosas buenas para el surf, que donde sí ganará mucho terreno será en el área de promoción, pues este proceso olímpico ya ha puesto a trabajar a las federaciones de los distintos países en busca de lograr los mejores mecanismos para seleccionar a sus combinados nacionales. Mucho futuro en el mar, muchas esperanzas para muchos atletas con talento. Y es ahí donde reside parte del espíritu de los Juegos Olímpicos: contribuir a que el mundo siga siendo un lugar de esperanza.

