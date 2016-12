Arte Total: Hoy es Nochebuena y mañana Navidad

Hoy es Nochebuena y mañana Navidad, así dice parte de la letra del villancico del mismo nombre, y me maravillo que hoy sábado que se publica mi columna, coincide con las fechas de estas fiestas.

¡Qué barbaridad! Estamos a la mitad del puente Guadalupe-Reyes. Árboles, esferas, luces, nochebuenas y pesebres o Belenes nos rodean. Figuras de Santa Claus y los Reyes Magos. Frente a la casa de gobierno luce un pesebre casi de tamaño natural, iluminado en la noche con luces blancas que cintilan alrededor de unas ramas secas colocadas para el pesebre, pues en Colima eterno verano afortunadamente la vegetación está siempre verde.

El pesebre mexicano más hermoso que he visto es el que hacía en su casa el poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Figuras de cera y ramitas del campo se encontraban cubiertos por una gran cúpula que tenía marcada las constelaciones de estos tiempos. Lo acompañaba una grabación con la voz de Pellicer. Era una ensoñación y deleite que no se paraba de mirar.

En Valladolid hay mucha tradición “belenera” y en cada iglesia, en cada sala de exposiciones, hay alguno. Los hay muy variados por sus diferencias y su originalidad. El tradicional Belén Napolitano del Museo Nacional Colegio de San Gregorio de Escultura es uno de los más conocidos y visitados de la ciudad.

Un Belén Napolitano es muy llamativo por el tamaño de las figuras que permite al artista realizar gran cantidad de detalles y manejar el cuerpo a su antojo. Se utiliza la vida cotidiana y popular como contexto donde aparece el acontecimiento del nacimiento de Jesús.

El mercado, la hostelería, los bailes, los vendedores ambulantes, los mendigos, la taberna, los diversos oficios, el pastoreo, el cortejo real, y todo aquello que estaba al alcance de lo cotidiano o de la fantasía quedaba integrado, como una escena más, en el bullicio urbano. El Belén Napolitano del Museo de Escultura está compuesto por 620 piezas.

El otro belén es el de la Diputación de Valladolid. Es un Belén Monumental. Dicho así no tiene nada de particular. Pero el Belén Monumental no está ambientado en paisajes napolitanos, ni palestinos, sino en el fabuloso Egipto de los faraones, que aparece recreado en varios escenarios unidos por el Nilo.Podemos ver a los personajes entre el gran templo de Abú Simbel, la gran avenida de las Esfinges, las pirámides de Giza, el Valle de Reyes. En fin, cada pesebre define bien la personalidad del país que se representa.

En México también tenemos gran cantidad de representaciones y cada región aporta con sus artesanías su propio encanto. Después de la conquista española y las enseñanzas de Vasco de Quiroga, el primer Obispo de Michoacán, la Navidad ha resultado una fusión de la cultura purépecha con la ibérica.

Entre las tradiciones ancestrales que sobreviven hasta nuestros días en los poblados pertenecientes a Michoacán, se encuentra la fiesta de Takari, realizada en Tarímbaro, en la cual se efectúa una danza por diversas calles del pueblo, al tiempo que se recoge heno para elaborar el lecho del Niño Dios.

Las figuras del Nacimiento se manufacturan de forma artesanal. Las imágenes en ciertas regiones son de madera tallada o cera, sobre todo las procedentes de Morelia y Jacona. Las de materiales textiles se elaboran en San Lorenzo Purenchécuaro, mientras que las de hoja de maíz y fibras vegetales son propias de las zonas lacustres de Pátzcuaro y Zirahuén.

La población de Tzintzuntzan elabora gran cantidad de esferas, adornos y nochebuenas en fibras a las que se les insertan estambres y papelillos de colores, artesanías coloridas y vistosas que se venden todo el año.

Existen otras prácticas que se consumen en todo el territorio michoacano, como la de colocar una estrella en la punta de un poste y encenderla para dar señal de que en ese lugar se celebra una fiesta. También hay personas que durante la temporada navideña toman cargos especiales, como los huanánchechas, quienes son los responsables de mantener las tradiciones vivas; y las “encendedoras”, un grupo de mujeres que se comprometen al cuidado de las velas en las iglesias.

Por su parte, los “danzantes” son quienes se encargan del folclor musical en estas festividades. Destacan “los kúrpites” en San Juan Nuevo, cerca de Uruapan; “las huapanas” en Ihuatzio, próximo al Lago de Pátzcuaro; y “los turichas”, en Quiroga.

Con danzas que conjugan elementos indígenas y católicos, ritos que celebran el origen del Niño Dios ataviado en vestimenta étnica o nacimientos en los que se incluyen escenas del acontecer diario de los diversos poblados de Michoacán, la Navidad es una temporada para celebrar de forma tradicional.

En la rica y bella región de Oaxaca dentro de las festividades navideñas que se llevan a cabo se celebra la Noche de Paz, Noche de Rábanos, es la que goza de mayor tradición en la región. Se realiza el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena y consiste en crear y exhibir diseños especiales realizados a base de rábano y otras plantas.

Esta celebración tiene sus raíces en la época de la conquista española, cuando los frailes dominicos enseñaron a los indígenas zapotecos y mixtecos el cultivo de flores y hortalizas, en su mayoría traídas de España.

Los conquistadores cedieron algunas de sus tierras a un grupo de indígenas agricultores dedicados a la horticultura y floricultura para transformarlas en sembradíos; fue así como se fundó el pueblo de Trinidad de las Huertas o de las Naborías.

En aquella época se organizaba el mercado de la Vigilia de la Navidad el 23 de diciembre, donde los comerciantes llevaban a vender el pescado seco salado y las verduras necesarias para el menú navideño.

Por su parte, los floriculturistas aún llevan sus verduras, con las cuales crean figuras curiosas para captar la atención de la clientela. Adornan los rábanos con hojitas de coliflor y florecitas hechas con cebollas tiernas. Todas las verduras se colocan en los puestos de manera artística, sin olvidar los canastos de flores.

Desde el siglo XIX, año con año se celebra la tradicional Noche de Rábanos. Los artesanos que participan en ella empiezan a prepararse por lo menos con dos meses de anticipación. En la actualidad es un concurso donde se premian los diseños más hermosos y creativos.

El pintor y muralista mexicano Diego Rivera realizó dos murales llamados La Posada y La Pastorela que se encuentran en el Hospital Infantil de la Ciudad de México y dos pinturas sobre la noche de los rábanos.

Querido lector solo me queda desearle ¡feliz Navidad!

