Denuncian desaparición de hombre de 50 años en Coquimatlán

La navidad no será lo mismo sin mi hijo: Soledad Marín

Infoecos/Coquimatlán.-

Cerca de la zona de los balnearios de Los Amiales y Peñitas, en el municipio de Coquimatlán, fue la última vez que fue visto Ignacio Toscano Marín, de 50 años de edad, quien a pesar de que no radicaba en dicho municipio, es miembro de una familia propietaria de una tortillería local.

Soledad Marín González, madre del desaparecido, expresó su temor al no encontrarlo luego de seis días de su desaparición, “nos vino una situación muy triste y difícil, porque no lo encontramos, tiene cinco días que no aparece, ya va para seis; lo hemos buscado por todas partes, ya lo han buscado las patrullas, he mandado a los trabajadores de mi negocio en las motos”.

Continuó: “hemos iniciado una búsqueda con mis hijos aquí que están trabajando en Coqui, hemos buscado por Los Amiales, por Jala, por Peñitas, y ya está reportado que no aparece. Yo espero en Dios que las personas que lo vean o lo encuentren, nos den a saber algo de él para estar un poquito más tranquilos, porque es una incertidumbre que no se la deseo a nadie; es una cosa muy pesada, no encontrar a un hijo”.

Su hermano menor, Miguel Toscano, afirmó lo vieron por última vez por la brecha que va de Monte grande a Los Asmoles (cerca de la zona de los balnearios), y que además los dueños de un rancho aledaño les comentaron que llegó a tomar agua. Agregaron que lo vieron muy cansado y que Ignacio Toscano incluso les dijo que quería ir a Peñitas a bañarse.

La madre del desaparecido aseguró que ya interpuso la denuncia, pues han pasado más de 70 horas desde su desaparición. “Sí, fui con el comandante, lo reporté, e iniciaron la búsqueda. Fui a ver qué respuesta tenia o qué sabían de él; me dijo que mandaron a las patrullas, y estamos en espera de alguna buena noticia”, agregó.

“La Navidad no será Navidad sin mi hijo, ya les dije que este año no haré cena; espero podamos encontrarlo”, fueron las palabras con las que finalizó Soledad Marín González.

