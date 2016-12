DIF Armería festeja a adultos mayores

Infoecos/Armería.-

Con motivo a las fiestas decembrinas, el DIF Municipal, que preside Laura Elena Espíritu de Márquez, festejó con una posada a los adultos mayores que asisten a la Casa de Día de la colonia El Campanario, en este municipio.

45 ancianitos asistieron para festejar y convivir en estas fechas decembrinas con sus compañeros, donde les ofrecieron un desayuno, así como regalitos y una despensa.

“Estoy muy contenta al estar con ustedes, porque todos me dan fortaleza con sus experiencias; no todos tenemos la dicha de llegar a esta edad y me da gusto convivir con ustedes”, expresó la presidenta honoraria.

Asimismo, agradeció el respaldo y apoyo del equipo DIF Municipal para realizar estas actividades pensando en las personas más vulnerables, como son los adultos mayores de este municipio.

En el convivio, Espíritu de Márquez agradeció a la patrocinadora Teresa Vargas, por obsequiar algunos regalos y un pastel a los adultos mayores, ya que año con año hace este noble gesto.

