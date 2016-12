Grupo Lovelia, a la defensa de la diversidad sexual

Infoecos/Colima.-

Cuando una madre o un padre tienen un hijo o una hija, suelen crearse escenas en su mente de cómo será el futuro, nietos, bodas, una gran familia feliz, pero cuando el hijo o hija en cuestión les confiesa a sus padres tener una preferencia sexual diferente, estas visiones, e inclusive anhelos de vida, se derrumban.

De esos casos deriva que las familias se fracturen, que no vuelvan a ser las mismas. Pero aunque a veces, las cosas parezcan no tener solución, siempre sale el arcoíris después de la lluvia. El diálogo y la comunicación entre padres e hijos que son parte de la comunidad LGBTTTI es vital, y eso es parte de lo que Grupo Lovelia brinda en el estado de Colima.

Esta asociación civil tiene como misión brindar un espacio de apoyo y contención para familias con integrantes LGBTTTI que facilite el respeto y comprensión de la diversidad sexual de sus familiares.

Su objetivo general se centra en establecer un grupo de apoyo para personas que necesiten comprender la diversidad sexual de alguno/a de sus familiares o la propia, a través de la confianza, la ayuda mutua y el aprendizaje interpersonal.

De este grupo, en entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, estuvieron presentes María Elena González, directora; Óscar Guzmán Cervantes, psicólogo; Claudio Piña Puente, Italia Lozano Valenzuela y Concepción Morales, quienes nos hablaron de los servicios que brinda este grupo, cómo nació, sus opiniones sobre temas relacionados a la comunidad LGBTTTI en el estado de Colima, etc.

-¿Qué es Grupo Lovelia? ¿Quiénes lo conforman?

“El grupo Lovelia se formó hace tres años aproximadamente, y se forma como resultado de la inquietud de las dudas de varios padres de familia que en ese tiempo coincidimos, y veíamos que era necesario que hubiera un espacio precisamente para los padres de familia, las madres de familia que tuvieran dentro de sus integrantes a algún miembro de la comunidad LGBTIII. Lo que hicimos fue invitar a un sexólogo y a una persona que tenía experiencia en el trabajo de la formación de este tipo de grupos, y fue así como dimos inicio hace tres años, con este pequeño grupo que ha seguido manteniéndose durante todo este tiempo, y que finalmente se constituye legalmente apenas en octubre de este año.

“Ya en ese sentido somos un grupo formalmente registrado, somos una asociación civil, y nuestro grupo ha ido creciendo también a partir de esta nueva modalidad, que hemos estado trabajando”, mencionó María Elena.

Por su parte, Óscar Guzmán comentó que “es importante decir que es el único grupo que hay en Colima, nunca había habido un grupo con estas características, sabemos que hay grupos de apoyo para otras causas, como los de alcohólicos anónimos, o de otro tipo de enfermedades o dificultades, pero un grupo de apoyo exclusivo para los fines de la comunidad LGBTIII no existía y somos el primero en todo el estado”.

-¿Cuáles son algunos de los servicios que brinda Grupo Lovelia?

“Tenemos lo que son las asesorías por parte de Oscar, que son de psicología la mayoría, tenemos también nuestros grupos, nuestras sesiones en las que pues llega algún muchacho y hacemos un grupo de contención, también tenemos la entrega de materiales para la difusión y educar a la población sobre la comunidad”, compartió Italia Lozano.

“En caso de ser requerido también se suele ir al hogar para platicar más directamente con los padres en caso de que autoricen que haya este diálogo en conjunto”, comentó Claudio Piña.

También Óscar Guzmán mencionó que “eso pasa porque a veces, por ejemplo, llega un chico o una chica que necesite un apoyo que no es tanto su problema, una aceptación sino de que tiene problemas con la familia, entonces, pues ya que sea por aspectos de violencia o cualquier situación difícil que ocasione el que haya salido del closet la persona, entonces pues muchas veces los chicos van para nosotros ser como ese medio con los padres, entonces nos ponemos en contacto con los padres, y ya si los padres aceptan, les hacemos una visita a domicilio, y pues nos ha ido muy bien, no hemos tenido ningún rechazo con los padres que, aunque insisto, por la forma en que nos narran cómo los tratan a ellos, quizá podamos pensar que nos van a correr también a nosotros pero no; hemos sido bien recibidos y hemos tenido buenos resultados”.

María Elena compartió que “ya en este mes, en nuestra posada como grupo, nos dio mucho gusto escuchar a uno de los jóvenes que hacía referencia que después de este contacto que tuvimos el grupo con su familia, hubo un cambio, algo favorable hacia él. Hablaba de que podríamos nosotros, como grupo, observar el cambio de cómo él había llegado al grupo, su primera vez, hablar de la situación que vivía, de la tristeza que pasaba, de cómo le estaba afectando ese distanciamiento de la familia, el que se presentó hace 10 días en la posada y era efectivamente un chico que sonreía, que no estaba ya con la voz baja, ni con la cabeza agachada, vimos un cambio y él lo externó. Entonces estas visitas sentimos que han sido benéficas, todas las que hemos realizado, y eso nos da mucho gusto y nos confirma que es importante y que tiene razón de ser la existencia de nuestro grupo”.

-Para el caso de las visitas con los padres de familia ¿Siempre tiene que ser consensado con ellos?

“Sí, los jóvenes nos dicen cuál es la situación y ellos valoran qué puede funcionar, la visita, y lo primero que hacemos es contactar a los papás o al familiar del que se trate, en ocasiones no son los padres, porque viven con otros familiares, se contacta con la persona y si autoriza que lo visitemos, vamos”.

-¿Cómo está la situación en el estado de aceptación hacia la comunidad (LGBTIII)?

“Yo creo que en términos sociales como comentas, efectivamente el tema se ha visibilizado más. Creo yo, en los últimos años, las marchas mismas, las actividades que se hacen de diferente tipo, marca que ahí está un tema, que ahí está una realidad social, pero no basta, digamos que haya actividades de este tipo, no basta incluso que existan ya instrumentos legales y jurídicos, como los que ya emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un protocolo que hizo, como las leyes nacionales y estatales, que previenen el combate a la discriminación, el asunto lo tenemos en nuestra cultura, en nuestra forma de ver, entender y de relacionarnos con este grupo, ahí es donde cuesta trabajo, entonces parte del trabajo que se hace finalmente tiene que ver con eso, que en la realidad sí hay esta dificultad en la familia para saber qué hacer para poder entender y luego aceptar al hijo, porque hay un entorno social que no es tan favorable, que no lo ve bien, que lo estadifica todo lo que no es hetero-normativo, en ese sentido, pues precisamente el trabajo que hacemos como familias incide en esa parte, encontrándose, digamos, con los hijos, entendiendo más que la diversidad sexual no es una cuestión de la orientación sexual, no es una cuestión como ajena, o algo de lo que haya que sentirse mal, por ser distinto, por no ser heterosexual, sino que es simple y sencillamente parte de la diversidad humana, y la sexualidad no es solamente una aunque nos hayan dicho que nada más es la heterosexual”.

Al respecto Oscar Guzmán agregó: “Además, en México hay hasta cierto punto un retraso, con todo lo que tiene que ver con el activismo, los derechos, entonces cuando se habla de orgullo o de marchas de orgullo, tiene que ver también con otros contextos, que aunque en México ya existen, es gente que por lo regular ya pasó el proceso de aceptación tanto personal como familiar, entonces no quiere decir que todas las personas LGBTIII pasan siempre por un proceso difícil y duro pero muchos sí. Por ejemplo, este chico estaba en un proceso de autoaceptación porque hay una especie como de homo-negatividad internalizada que para muchas personas es como muy complicado aceptar eso; o sea, las personas homosexuales se pueden casar, hay leyes, pareciera que hay un contexto social y político que permite cierta libertad pero no necesariamente, y nosotros pretendemos que todos se sientan orgullosos no necesariamente por su orientación sexual, sino mas bien por una autoaceptación integral como persona”.

-¿Qué retos sufren los padres con hijos miembros de la comunidad LGBTIII?, ¿sufren discriminación?

María Elena compartió que “los retos como padres tienen que ver primero con esta reacción a esta información, que algunos dicen que ya lo esperaban, que ya por como ha sido el niño o la niña a lo largo de la infancia, ya veían ciertas características que les hablaban de que no se veía una niña o un niño heterosexual, pero hay quienes no lo identifican de esa manera y de pronto les llega esa información, entonces la primera parte es como ese no saber qué hacer, así vive un padre de familia, una madre de familia, en algunos casos, donde lo primero que se preguntan es ¿qué pasó?, ¿qué sucedió?, ¿por qué me pasa a mí? Y después esto pasa no como algo que se vive con la tranquilidad y ya, sino que porque se sabe que hay un mundo que no es fácil ahí afuera, y entonces después de esta parte empieza la pareja como a buscar con su propia familia al responsable, si tienen familiares del grupo LGBTIII, de quién fue la culpa, si tú tienes familiares pues es tu culpa, son tus genes, tú eres el causante, después de esta parte de conflicto, viene la parte en donde poco a poco, la mayoría de las veces, la familia va asimilando, va entendiéndolo. A veces recurren a información o apoyo externo, a veces no, simple y sencillamente se va asimilando la información, y llega una etapa que se llama de duelo, duelo en el sentido de decirle adiós a esa figura, a esa imagen, donde ya tenemos así como un patrón a seguir, ‘mi hijo se casará y me dará nietos’, igual en el caso de las hijas, entonces es como padres saber que eso ya no va a ser de esa manera y es decirle adiós a esa imagen, a ese modelo, y finalmente incorporar e integrar a la familia a quien tenemos en casa, a quien es nuestro hijo o nuestra hija. Esa es la parte ya de la aceptación, que esa es al interior de la familia, la familia más en corto, de puertas para adentro porque afuera están los otros retos, el reto de la familia extensa, que como todas somos producto finalmente de una sociedad que no ve bien o que no sabe qué hacer, o que tiende a de alguna manera ridiculizar, tachar, descalificar todo lo que no sea socialmente lo que hemos aprendido, entonces es esa parte también de ir trabajando con la familia, buscando esa aceptación ahora a ese otro nivel, y posteriormente ahora sí ya a la sociedad, entonces son parte del camino que se recorre en este proceso”.

Por su parte, Concepción Morales compartió que “yo tengo una hija que es lesbiana, y es muy difícil, la verdad nosotros teníamos una idea más o menos porque al ir pasando por su desarrollo vimos cambios que no eran de -digamos- una niña femenina, entonces ya después ella misma nos habló y nos dijo cuál era su inclinación y todo. Haga de cuenta que se nos vino el mundo encima, dijimos qué vamos a hacer, cómo la vamos a ayudar, cómo la vamos a apoyar, pensamos en el qué dirán los demás miembros de la familia, porque nosotros nomás somos cuatro. Gracias a Dios encontramos al grupo Lovelia que nos ha apoyado muchísimo. Ya ahorita nuestra vida cambió, ha cambiado mucho, hemos encontrado hasta la manera de ayudar a quienes lo necesitan, porque no es fácil”.

-Aparte de la labor que ya realizan, ¿hay una relación con otros grupos para romper con la discriminación en el estado?

Óscar Guzmán mencionó: “Ya lo explicará María Elena más adelante, pero sí, por ejemplo, todos estos casos que has mencionado siempre hemos estado en contacto con esas personas, de manera directa o indirecta, pero sí buscamos encontrar también una guía para contactar con esas personas y poder ayudarles, entonces sí estamos en contacto con esos casos, y pues también hemos realizada campañas de sensibilización, que es parte también de lo que nos interesó conformarnos como una AC, pues para poder tener una mayor capacidad de alcance al bajar recursos”.

María Elena también comentó que “siempre estamos en contacto con los demás grupos, como el Comité Estatal de la Diversidad Sexual, el Colectivo Inclusión, otros activistas que no están ni en un lado ni en el otro. Hicimos público el respaldo, en el caso de esta chica de Armería, a defender su identidad de género, es parte de la labor que realizamos, hicimos ante el Consulado de Guadalajara un posicionamiento en el sentido del desacuerdo por la tragedia ocurrida en el bar en Orlando, Florida. Y cuando hay situaciones estamos presentes como familia. Nuestro apoyo a que las personas vivan con libertad, como tienen derecho a hacerlo”.

Óscar Guzmán agregó que “cuando se habla de la diversidad sexual la gente se enfoca en la orientación sexual, si eres homosexual, si eres lesbiana, pero hay una gama muy amplia, o sea, todo lo que tiene que ver con las identidades de género, que no necesariamente hay una línea directa con la orientación sexual, ya que son identidades psicosociales diferentes, entonces por ejemplo aquí el gran apoyo que necesitan las personas transexuales son las que son más discriminadas, transgénero, porque son las más discriminadas de todo este gran abanico de posibilidades; a la gente le da miedo eso, que un cuerpo masculino o femenino se exprese diferente, de ahí empieza el estigma, el prejuicio y se necesita mucho trabajar eso”.

Para finalizar, María Elena, directora de esta asociación, mencionó que “es importante que la cultura de la denuncia se fortalezca, que los chicos y chicas se atrevan a decir, a señalar qué pasó, dónde sucedió, en qué consistió el atropello que sufrieron, la violación a sus derechos, conocerse, hacerlo público, que están afectando a una persona. Y también que las mismas empresas o instituciones que se interesen por estas implicaciones que pueden tener. Nosotros nos registramos recientemente a Indesol para obtener la clave única de registro, lo cual va a permitir a nuestra organización, poder concursar en las convocatorias que emite, poder tener recursos para cubrir gastos del proyecto que tenemos pensado, una campaña publicitaria es parte de lo que tenemos pensado para este próximo año, igual estamos tramitando ante el SAT, para tener la posibilidad de que contemos con recibos deducibles de impuestos y que podamos de alguna manera, con las empresas o con los particulares, pues a quien guste a sumarse apoyar este trabajo, que a cambio pueda recibir estos recibos deducibles”.

