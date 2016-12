IMSS brindará atención médica en días festivos

Solo se suspenden servicios consulta externa, especialidades y administrativos

Infoecos/Colima.-

La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima informó que el próximo domingo el 1 de enero de 2017 se brindarán con normalidad los servicios hospitalarios y de urgencias en el Hospital General de Zona No. 1 en Colima, ubicado en avenida De los Maestros 149, de la colonia Centro; en el HGZ No. 10, en el municipio de Manzanillo, y en el Hospital General de Sub Zona y Medicina Familiar No. 4, localizado en la cabecera municipal de Tecomán.

En el nuevo Hospital General de Zona No. 1, ubicado en avenida Lapislázuli No. 250, Fraccionamiento El Haya, en Villa de Álvarez, solo atenderá los días festivos Hospitalización y Urgencias o complicaciones relacionadas a la Ginecología y Obstetricia.

Las unidades de Medicina Familiar laborarán como cualquier fin de semana del año, únicamente atenderán urgencias reales aquellas unidades que cuenten con Atención Médica Continua como:

La UMF No. 19, ubicada en Av. Javier Mina, colonia Centro en la ciudad de Colima; en el Municipio de Manzanillo, la UMF No. 2, con domicilio en calle número 9, en la Unidad Padre Hidalgo, y la UMF No. 17, que se encuentra en el Fraccionamiento Valle de las Garzas. De igual forma, las UMF No. 3 de Armería, la UMF No. 5 de Cuauhtémoc, así como la UMF No. 6 en Quesería y la UMF No. 9, ubicada en el Poblado de Peña Colorada en el Municipio de Minatitlán.

La Delegación Regional señaló que los servicios de urgencias de los hospitales y la atención médica continua en las unidades de Medicina Familiar del Instituto atienden las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que hace un llamado a la población a hacer un uso correcto de los servicios, esto es, que acudan cuando se trate de una emergencia real, que es cuando sufran lesiones o sucesos que pongan en riesgo la vida o algún miembro de su cuerpo.

Los servicios administrativos de las subdelegaciones de Colima, Tecomán y Manzanillo, las oficinas delegacionales, los centros de seguridad social y la tienda IMSS permanecerán cerradas de acuerdo con su horario habitual.

