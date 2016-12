Es un orgullo representar a Coquimatlán: Maribel I

Coronan a la reina de los Festejos Charrotaurinos, Culturales y Religiosos Coquimatlán 2016-2017

Infoecos/Coquimatlán.-

En el marco de los Festejos Charrotaurinos, Culturales y Religiosos Coquimatlán 2016-2017, se coronó a la reina de los máximos festejos de los coquimatlenses. Al evento asistieron el presidente municipal, Orlando Lino Castellanos, y Bertha Alicia Lino Peregrina, presidenta del DIF Coquimatlán, así como miembros del Cabildo.

En entrevista exclusiva para Ecos de la Costa, Maribel Hernández Pérez, quien es sucesora de Yusmari I, afirmó sentirse contenta al cumplir uno de sus sueños. “La verdad estoy muy feliz, muy contenta, por haber realizado uno de mis sueños, y por haber tenido el apoyo de gente que me quiere y me estima mucho”.

Aseguró que aunque por motivos escolares y académicos, no pudo prepararse como a ella le hubiera gustado, ese no fue impedimento para dar lo mejor de sí en el certamen, “días antes tuve preparación con algunas personas, pero por mi escuela casi no tuve tiempo para ello, pero con los ensayos junto a mis compañeras, creo que fue suficiente y necesario para dar lo mejor de cada una”.

Un orgullo, dijo Maribel I, es el representar a Coquimatlán en uno de los certámenes más importantes de Colima, la Feria de Todos los Santos. “Estoy segura que voy a hacer un excelente papel, y estoy consciente de todo el trabajo, dedicación y responsabilidad que tengo a partir de este momento para prepararme y dejar en alto a nuestro municipio”.

Maribel Hernández animó a las chicas a participar, “yo les diría que se animaran porque la verdad es una experiencia muy bonita, la cual nos deja muchísimos aprendizajes; muy aparte de eso tienes nuevas amistades con las cuales puedes convivir, además de los organizadores”.

Sobre su participación como figura pública a partir de ahora, afirmó que “no lo había pensado todavía, pero sí me gustaría muchísimo realizar algún proyecto para hacer algo de mi reinado porque no es nada mas portar una corona, sino hacer muchas cosas por el municipio y que vean que la reina realizó diferentes proyectos o actividades”, finalizó.

Comentarios