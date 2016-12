Protección Civil, con presencia en todo el estado: Ricardo Urzua

Infoecos/Colima.-

Derivado del operativo que se implementa en el periodo vacacional, el director de operaciones de Protección Civil, Ricardo Urzza Moctezuma, en entrevista para Ecos de la Costa, habló sobre los operativos que se están implementando en el estado, cómo es que se están llevando a cabo y dio, además, algunas recomendaciones para disfrutar con saldo blanco estas vacaciones.

“Se implementa un operativo, el cual inició el sábado 17 de diciembre y termina el domingo 8 de enero de 2017, éste incluye la colaboración y coordinación con las unidades municipales de Protección Civil de tal suerte que se brinda atención a los principales atractivos turísticos del estado”.

En algunos puntos se establecieron módulos permanentes y en otros se llevan a cabo recorridos, a la par, se incluyen tramos carreteros para de esta manera tener una presencia a través de todo el estado. “La intención es brindarle apoyo a la población y en principio que los lugares cuenten con las medidas de seguridad necesarias”. Urzua Moctezuma afirmó que para que esto sea posible, se necesita una participación positiva por parte de los que asisten a los diferentes sitios turísticos.

Agregó que se tiene una comunicación constante y permanente con PC de cada ayuntamiento. Lo anterior para fortalecer los operativos que ellos implementan con su personal, el cual está desplegado en todas las áreas, tanto en la parte de montaña, como en la parte de los balnearios, la zona de playa, con el objetivo de evitar algún percance, insistió Ricardo Urzua.

-¿En qué zonas se encuentran los módulos de Protección Civil?

“Principalmente en los lugares turísticos, como los antes mencionados, y también en los tramos carreteros, en estos más comúnmente se realizan recorridos, con las unidades, para cualquier situación que se vea, con algún vehículo parado, la unidad llega para ver si requiere algún tipo de apoyo”.

Lo anterior, no excluye a las demás corporaciones, aseveró Ricardo Urzua, “todos somos parte de un engranaje y por eso todas las áreas mantenemos buena comunicación, Policía Federal, Estatal y Municipal, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Vialidad, básicamente entre todos es como logramos cubrir y optimizar los recursos con los que cuenta cada una de las dependencias sumándose a las de las otras, mediante la coordinación y la comunicación”.

El director de operaciones alentó a la ciudadanía a seguir las siguientes indicaciones: “estas empiezan desde antes de salir de viaje, revisando las condiciones mecánicas, eléctricas de su vehículo, al momento de salir, o de conducir, primero que el chofer duerma bien la noche anterior, y durante su trayecto que respete los límites de velocidad, muy importante que evite distractores como usar celulares, que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.

“Una vez ya en su destino turístico, obviamente les pedimos que observen las reglas o las medidas de seguridad de cada uno de ellos, que tiene en específico, justamente esto se realiza no para causar molestia sino para que disfruten con mayor seguridad. Si decide ir a la playa, invitarlo a que elija las playas que cuenten con el servicio de guardavidas, no todos los tramos cuentan con él, no es posible, pero eso se procura y recordar que la bandera roja es zona de no baño y acatar las indicaciones de los guardavidas ya en el lugar”, finalizó.

