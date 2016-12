Análisis Político: Enero, aumento de 13 % a gasolinas

Ante la liberalización de precios a las gasolinas en México, el incremento a partir del 1 de enero de 2017 será de 13 %, y pronostican que irá en aumento a casi el 22.5 % en el año, según expertos financieros de Citibanamex y otras empresas internacionales.

Se había estimado un precio menor de aumento, pero será mucho más alto que en relación al incremento de los ingresos de los mexicanos, y esto se debe a que la fórmula que determina el precio del mercado incluye dos variables básicas que se han movido al alza en los días recientes: la depreciación del peso frente al dólar y la cotización del petróleo que ha subido en los mercados internacionales, lo que podría llegar al aumento del 22.5 % durante 2017, explicaron los analistas, y así iniciar una desestabilización de precios de los productos de la canasta básica.

El precio de la gasolina Magna es de 13.98 pesos por litro; el de la Premium, de 14.81 pesos, y el del diesel, de 14.63 pesos. Al final de 2017 y de concretarse el alza prevista por Citibanamex, se ubicarían en 17.12, 18.14 y 17.92 pesos por litro, respectivamente. El precio actualmente es controlado mediante el subsidio en una banda de incremento no mayor al 3 %, pero al liberar los precios, el gobierno elimina los subsidios que son actualmente de 145 mil millones de pesos. La liberación de precios se tenía prevista para el 2018, pero prefirieron adelantar esta liberación a partir del 1 de enero del 2017, ¿para qué llorar después? Por ello, hay que llenar los tanques de gasolina unos días antes, para cuando menos ahorrarse unos cuantos pesos.

Por último, los que no van a sufrir mucho son los mismos de siempre, los grandes y medianos empresarios y personas físicas que pagan impuestos, ya que resulta que las gasolinas son deducibles de impuestos y estos gastos los puedes recuperar, por ello muchas empresas adquieren en arrendamiento los vehículos nuevos, ya que son también deducibles, no pagan efectivo y los deducen pagándolos con sus mismos impuestos, en este caso con el simple pago de la misma gasolina que utilizan, situación que no hacen los gobiernos estatales o municipales -de comprar unidades nuevas en arrendamiento- para ahorrarse millones de pesos.

¿Pero el campesino, el jornalero, el empleado menor? ¿Cómo se benefician? Debería la SHCP también darle al ciudadano común formatos sencillos para que recupere el pago del IVA, pues es injusto que solo beneficien a los grandes empresarios.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LA GASOLINA EN EL MUNDO?

De acuerdo con las cifras del Banco Mundial en 2014, el país con la gasolina más barata del mundo es Venezuela; mientras que Eritrea (al noreste de África) tiene el precio más caro.

A continuación revisa el top de los países con mayores y menores precios en este combustible:

Los 10 países con la gasolina más barata del mundo en 2014

País Precio en dólares por litro Conversión a pesos mexicanos (tipo de cambio al 5/08/2016) Venezuela 0.015 0.28350 Arabia Saudita 0.16 3.02400 Kuwait 0.22 4.15800 Turkmenistán 0.22 4.15800 Qatar 0.23 4.34700 Argelia 0.27 5.10300 Omán 0.31 5.85900 Irán 0.374 7.06860 Brunei 0.41 7.74900 Iraq 0.43 8.12700

Además:

Los 10 países con la gasolina más cara del mundo en 2014

País Precio en dólares por litro Conversión a pesos mexicanos (tipo de cambio al 5/08/2016) Eritrea 3.33 62.93700 Noruega 2.27 42.90300 Países Bajos 2.15 40.63500 Italia 2.14 40.44600 Hong Kong 2.06 38.93400 Turquía 2.06 38.93400 Dinamarca 2.01 37.98900 Mónaco 2 37.80000 Grecia 1.98 37.42200 Sudán del Sur 1.98 37.42200

(Elaboración propia de conversión de acuerdo al tipo de cambio publicado por el Banco de México)

Para que te des una idea de los precios, la gasolina en Venezuela es más barata que comprar un litro de agua embotellada en México. Mientras en Eritrea, África, con lo que pagas por un litro de gasolina podrías comprar aproximadamente ocho botellas de agua de un litro en México.

Comentarios