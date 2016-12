Clarissa Molina y sus panties adheribles

Ciudad de México.-

El año pasado Clarissa Molina tuvo la oportunidad de representar a la República Dominicana en Miss Universo, logrando posicionarse dentro de las diez finalistas.

Ahora que se desempeña como conductora en El Gordo y La Flaca, la dominicana les confesó a sus compañeros que no estaba de acuerdo con no utilizar ropa interior durante el certamen, por lo que optó por comprarse unas prendas auto adheribles que le jugaron una mala pasada.

“En Miss Universo una tiene que estar con traje de baño, con traje de gala y a veces no se tiene que usar panties, pero yo me compré uno que se pega detrás y adelante porque no estaba cómoda con la idea de no usar nada. Entonces cuando me llaman al Top 15 yo voy feliz y sudando, estoy parada con las piernas abiertas cuando siento que se me ha despegado eso. Fue horrible porque estaba usando un vestido corto”, dijo Clarissa entre risas.

