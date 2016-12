Ecos de la Ciudad: Don Moy, hacedor de la Petatera

Muestra de 16 años de esfuerzo y trabajo,

Como cada año, los Festejos Charrotaurinos, Culturales y Religiosos de Coquimatlán (los cuales celebran su 70ª edición), tienen como eje particular la plaza de toros que anualmente se erige a la salida del pueblo chigüilinero. Pero, muchas veces, la gente no suele fijarse en lo que este proceso significa o lo que hay detrás.

La gente viene y va, bebe algo, disfruta algún antojito y en compañía de amigos o familiares, forma parte de la tradición coquimatlense en tan imponente recinto, pero para que año con año, éste haga acto de presencia, se necesita de la dedicación y trabajo de muchos, entre ellos se encuentra Moisés Larios Barbosa, quien elabora gran parte de los tablados que conforman esta plaza de toros.

Don Moy, como es conocido por muchos, tiene 16 años aproximadamente trabajando en la elaboración de los tablados de la plaza, en los cuales nunca ha tenido accidente. Pero no solo se encarga de hacer los tablados, sino también de colocar los petates alrededor de la misma, o “taparla”, como se dice coloquialmente.

En entrevista exclusiva para Ecos de la Costa, Moisés Larios Barbosa, nos platicó acerca de cómo fue que empezó a adentrarse en la elaboración de la plaza, cómo es este proceso, cómo han cambiado algunas cuestiones referentes a la tradición misma, etc.

-Don Moy, ¿cómo fue que comenzó a dedicarse a la elaboración y armado de la plaza de toros de Coquimatlán?

“Yo empecé a venir con los señores grandes, cuando estaban los tablajeros viejos, que eran don Lucas Huerta, don Luis Delgado, don Fidel Zamora, don Clemente Delgado, don Demetrio Ríos, don Pedro Michel, todos ellos eran los socios de aquí, entonces yo me empecé a venir a ayudarle a don Félix pero me acomedía nomás a venir a ver y me gustó, me gustó la tradición y éste empecé yo a hacer el tablado de doña Carlota, la mujer de don Quirico, perdón, ella me pasó el tablado, y duré como seis años haciendo yo el tablado de ella, y éste, lo cobraba como si fuera mío.

“Un día salí yo mal con ella porque cuando yo vine, cuando yo llegué aquí, ya habían, yo ya tenía las sillas vendidas para todas las fiestas y ella se las pasó a la China, ya fue ahí cuando salí yo mal con ella y ya le entregué su tablado y ya me dejé de eso, pero ya empezaron a hablarme que les ayudara a armar tablados y me puse a trabajar ya por mi cuenta, y hasta la fecha aquí estamos trabajando todavía”.

-Dentro de todo lo que incluye el armado de la plaza, ¿cuál diría es la parte más difícil o la que más le cuesta trabajo realizar?

Pues lo más difícil es los largueros, que son donde van las gradas, eso es lo más difícil que puede haber, pero de lo demás es un trabajo, pues para mí se me hace fácil, se me hace fácil porque yo subo los largueros, están enumerados, yo los enumero, y ya le empiezo a echar las tablas, lo mismo están enumeradas, están marcadas, y ahí va la armazón para arriba, entonces yo subo los largueros, y atravieso la primer tabla, ya si esa tabla me da, me voy con todas para arriba, y es lo que se me hace más trabajoso porque sube uno los largueros y a veces no te da con los tornillos que van en la parte de abajo, y hay que cambiar ese larguero hasta que te dé con el tornillo, pero ya de ahí para adelante está fácil”.

-De manera sencilla, ¿cómo es el proceso de armado de un tablado?

“Primero va el travesaño de arriba, donde van sentados los largueros, ese es el primero, enseguida son los largueros, y de ahí las tablas, y ya al último se ponen los petates”.

-¿Y cuánto tiempo se tarda aproximadamente en esa labor?

“En armar un tablado me aventaría unas dos horas, yo teniéndome toda la madera junta, por decir así que no me falte ni una tabla, que no me falte una soga, que no me falten pijas, yo pienso que unos cinco tablados los armo en un día”.

-Me comentaba que usted se encarga de colocar los petates alrededor de la plaza, sobre eso, ¿es más complicado?, ¿cuánto se tarda en “tapar” toda la plaza?

“No, es más fácil, porque en el suelo hago el patio, en lo de arriba se le meten nueve petates que vienen, por la escalera vienen cuatro, atravesados y a lo largo, vienen cinco hasta abajo, serían nueve petates y los dos de abajo, son 11, pero no es tardado, es rápido, eso también porque en el suelo los coso, hago el patio y con una soga los subo arriba, ya nomás de jalar el telón para que quede al pie, hasta abajo”.

-Desde armar un tablado hasta tapar la plaza, todo es trabajo pesado, ¿alguien le ayuda en la elaboración de los tablados y a colocar los petates para tapar la plaza?

“Me ayudan mis hijos. Tengo dos de mis hijos que me ayudan con el armado de los tablados, entre tres nos aventamos esta chamba”.

-¿Y cuánto cobra por cada tablado?, ¿piensa seguir realizando esta ardua labor?

“Por el armado de un tablado nos daban mil 200 pesos antes pero ya con las trancas y la tarima, nos rebajaron a 900 pesos, y eso es lo que nos dan por tablado; nos dan 130 pesos por el tapado de la plaza por tablado.Y pues mientras me den el trabajo, lo voy a seguir haciendo, ya que no pueda entonces sí ya me dejo de historias”.

-Para usted, ¿qué es lo más bonito de las tradiciones de Coquimatlán?

“Pues mire, lo más bonito de las tradiciones de aquí, es que, por decir así, cuando muchos que venían del norte llegaban y se estacionaban con sus carros sin ningún pendiente de nada, ahorita ya no, ahorita tienen que ir a estacionarse aquí a la carretera o al potrero de aquí de abajo, y cosas que todo se va ocupando, pero lo bonito, lo bonito es que aquí ahorita la tradición de las fiestas ya ahorita ya no son fiestas, es negocio, porque ahorita por ejemplo, cuando estaban los tablajeros viejos entraban al azar, y no entraban al azar más de que seis de caballo, y no cobraban era una cuota que daban nada mas como ayuda, eran 50, cien lo que les daban, de ayuda, no porque fuera un precio fijo, que dijeran hay que pagar tanto.

“Ahorita ya no, ahorita te cobran por entrar a la plaza, pero para mí las fiestas le he dicho a Rafa, le he dicho a muchos de los socios, les he dicho mientras no pongan una gente que conozca, que sepa de las fiestas, nunca van a levantar la plaza, de lo contrario metan a una gente que sepa, que conozca y se van a ir arriba, mire yo cuando trabajaba los corrales una vez me mandaron al algodonal, otra vez me mandaron a El Colomo, otra vez me mandaron a Suchitlán, otra vez a Michoacán, antes era una cosa, una tradición muy bonita que yo pues cuando conocí a todos los tablajeros viejos, los viejos, era una cosa bonita porque se juntaban todos ellos y decían quién va a juntar los toros no pues que fulano, aquí está camioneta y aquí está este dinero, que se vaya a juntarlos, y ya se iba uno a conseguir las corridas al poblado, al algodonal, la sidra, Pueblo Juárez, a El Colomo, ya conseguía las corridas uno aquí alrededor”.

-Entonces, de alguna manera los tablajeros viejos, eran los que organizaban la fiesta para el pueblo. ¿Cree que la gente sigue viniendo?

“Sí, y ahorita la organizan los hijos, sobrinos, o quienes hayan comprado el tablado. Y sí, siempre sigue viniendo la gente”.

-¿Y se tiene alguna relación con el ayuntamiento?

Al ayuntamiento le dan los dos palcos oficiales que son de los mismos socios, pero le dan los dos palcos oficiales al ayuntamiento y este les ayuda con lo que es, lo de la música, la banda, ellos son los que pagan, los del ayuntamiento.

