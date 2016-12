Esquirlas de Libertad: Un año más, un año menos

Con vivos, muertos, brindando juntos por un año más, un año menos que dolerse de esta herida y de esta luz. –Vetusta Morla, Año Nuevo.

Para quienes gustamos de escribir, la nostalgia se nos va acumulando recuerdo a recuerdo en una copa de sidra que terminaremos por bebernos a fin de año en un texto cursi como éste. Atrás quedarán sonrisas y lágrimas, triunfos y derrotas, caras y situaciones, casualidades y causalidades, instantes, momentos, memorias, anhelos…

Es muy probable que las personas con las que comenzamos el año no sean las mismas que con las que lo estamos concluyendo. Quizá los sueños que trazábamos hace 365 días ya se cumplieron, o ya no importa pues nuestros intereses han cambiado. Lo que sí tengo certeza es que ya no somos los mismos, no somos los mismos que nos cobijábamos bajo el manto de estrellas, ni los mismos que nos dejamos acariciar por el agua, ni los mismos que bebimos y comimos, ni los mismos que reímos y lloramos. Ese tú de hace un año sería incapaz de reconocer al tú de hoy, aunque la pregunta es ¿estarías orgulloso de ti?

El mismo misterio que nos observaba desde la ventana del futuro el año pasado, sigue sentado cargando a cuestas una valija llena de sorpresas. Ese misterio tan descorazonado que así como pueda embarrarnos los labios de gloria, pueda arrancar de nuestros brazos la vida de un ser cuya partida nunca será justa. Nos iremos encontrando, tarde que temprano terminaremos por alcanzarlo, por abrazar el misterio y nunca dejarlo ir. Pero hoy no es así, hoy estamos aquí, hoy celebramos la vida, un año más o un año menos, qué más da, si es otra oportunidad de estar juntos, de ser mejores de vivir.

Hoy aquí estamos y ahí vamos. Somos más grandes que nuestras derrotas, más grandes que nuestras tragedias, más grandes que nuestros recuerdos. Somos lo que somos y lo que nunca pudimos ser, somos lo que nos permitimos, somos lo que nos censuramos, lo que nos atrevimos, lo que perdimos, lo que ganamos, lo que soñamos, lo que logramos y lo que jamás sucedió. De manera literal somos más grandes hoy de lo que fuimos ayer y somos más grandes de lo que algún día podremos llegar a ser, porque el futuro es hoy, porque cada segundo es una nueva oportunidad por hacer de este lugar un lugar mejor, de nuestra vida ejemplo y de nuestro recuerdo leyenda.

Otro año que se va, tal parece que no hay cura para el tiempo, estamos de paso en esta tierra y de nosotros depende si a esta vida que poseemos le damos el debido cuidado y aprovechamos al máximo todas las experiencias que vienen con nuestras acciones, buenas y malas, que de ambas se aprende.

Te deseo de todo corazón que el año que viene sea mejor que el anterior. Te deseo que el año que viene sean menos las heridas que ahogar con alcohol. Te deseo que el año que viene tengas más historias que contar que recuerdos que olvidar. Te deseo que el año que viene seas más humano, más persona. Que estas fiestas te acompañes de aquellos que no quieres dejar ir y dejes ir a aquellos que te hacen daño. Querido lector, no me queda más que agradecerte por acompañarme en mis letras este año que agoniza y comerme en una uva el deseo de tener la dicha de que me sigas leyendo. Desconozco si nos veremos el año siguiente, pero si quieres encontrarme aquí estoy, en mis letras. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

