Homilia: Feliz Navidad

Hoy es el día de Navidad. Los católicos recuerdan el nacimiento de Cristo y el pueblo quiebra piñatas y se dan regalos. Cuánto escuchamos y leemos en estos días navideños y cantamos Feliz Navidad; hay fiestas y alegría. Los estudiantes gozan sus vacaciones, como los trabajadores y las personas que viven trabajando en su casa. También los comerciantes se alegran, porque aumentan sus ventas. Nadie esté triste, den muchas felicitaciones. Pero cuidemos la verdad. Que te den verdaderas pruebas los que te hablan de religiones y de asuntos científicos comprobados, según ellos.

Se celebra el nacimiento de Cristo. Lo del 25 de diciembre fue invento de los cristianos romanos, para quitar maldades que se tenían por estar celebrando “El Sol naciente”. El 7 de abril murió Cristo y nació en el mes de marzo. El Calendario Romano inició el 7 de abril; el 29 nació el filósofo Platón, en la Era de de las Olimpiadas 88 y en el 7 Torgalión murió el dios Apolo. Herodes murió cuatro años antes de nuestra Era y Cristo ya tenía siete años. Cuánto hay detrás, científicamente, de mucho que decimos. Muchos errores aprovechan los enemigos del catolicismo, buscando que se acepten sus religiones. Cuidado con el dinero. Cuánto dinero han quitado a las organizaciones católicas con acusaciones de pederastia, para lo que preparan a acusadores, preparan juicios y piden a la Iglesia Católica que quite esos pecados, cuando existen pecados y maldades peores, pero no les dan dinero. Esto está comprobado y hasta al Vaticano están estafando, cuando has pecados peores: homicidios, hijos con distintas mujeres, divorcios, delaciones, robos, etc.

Cuánto se desequilibra la actuación humana, quitando la verdad. Recordemos lo que dijo Dios cuando creó a los primeros humanos: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; manden a los peces del mar, las aves del cielo y a todo animal que rapta sobre la tierra”. Tenemos espíritu y materia para poder dominar lo que solamente tiene materia. Podemos dominar la materia, veamos cuántos adelantos tenemos para poder dominar todo lo que nos rodea.

Al llegar la Navidad, olvidamos lo que el Creador del Universo nos encomendó a los humanos: multiplicar, someter, utilizar lo bueno. Dios nos encomendó que gobernemos a nuestra persona y a nuestro entorno. Él nos puede dar lo que ocupemos. Pero, estemos con Él. No inventemos cosas e ideas para reírnos ni aumentemos desviaciones personales; no vivamos alegrías convenencieras, vivamos en la verdad. No tengamos miedo, todo lo podemos si estamos con Cristo. No le tengas miedo al Diablo, ni les creas a los magos y lo que te dicen los hechiceros y adivinos.

Gocemos, convivamos, estemos contentos rompiendo piñatas, lanzando globos al espacio, cantando y conviviendo con familiares y amigos, pero siempre dominando a nuestra persona y sociedad. Cuidando con las cenas para tomar licores, para endeudarnos, para hacer maldades. Utilicemos este tiempo navideño para quitar errores y aumentar verdades. No perdamos el tiempo en gritos, sino seamos buenos con todos, ayudemos a progresar. Que al pasar estos días de alegría y convivencia, seamos mejores, tengamos más capital, aumenten nuestras amistades. Por eso, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Recordemos: “Vive feliz, vive contento”. “Nada ganas con llorar”. “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Di: “Pero sigo siendo el rey”.

