El Karma de los diferentes

Una madre nos platicaba en amena tertulia que se tornó casi filosófica, que la menor de sus hijas había nacido con el síndrome de Down (SD), al principio ella y el padre de la niña no sabían por qué era distinta; paso a paso, al transcurrir el tiempo fueron descubriendo lo que significaba, y puntualiza, no estoy hablando del trastorno genético, cuando la persona tiene un cromosoma más por existir una trisomía en el cromosoma 21, aprendí un poquitín de esto, pero reafirma lo dicho, eso no es lo importante, al menos no para mí o nuestra familia.

Un tertuliano comentó, indelicado e imprudente, que la pequeña Down nació así debido a que es la reencarnación de alguien que está pagando las malas acciones de su vida anterior, o sea que era SD porque cargaba con un mal karma; “Me escalofría oírte decir esto”, dijo la madre y otro tertuliano cuestionó tal afirmación, opinando que ciertamente él no entendía a cabalidad lo que era el karma, pero el que así habló, quizá lo comprendía menos.

La madre dijo que lo significativo en el caso de las personas con SD no está en la diferencia, sino en la comprensión de que todo individuo lo es, la pequeña no es distinta a los demás por haber nacido con el SD, sino porque cada persona es única e irrepetible. Ambos términos, karma y SD, marcaron el hilo de la conversación en aquella tertulia amistosa, se aceptó que, de un modo u otro, cada individuo es distinto a todos los demás, pero no así, la relación entre el karma y el SD, opinión que la madre calificó, inmediatamente, de discriminatoria y una tertuliana, de lamentable e ignorante.

La tertulia giró en torno al karma; una conversadora cuenta que, movida por la curiosidad, hacía tiempo había preguntado a quienes saben, o dicen que saben, qué era el Karma y había entendido, que se explica como una ley de causa–efecto, lo cual es evidente, dice, ya que todo lo que hacemos, cada acto físico, verbal e incluso lo que pensamos tiene o tendrá un efecto. Entonces, opina otro, podríamos decir que lo que nos va sucediendo en la vida está causado por lo que hemos hecho, dicho o pensado. “¡Ah! –exclama una- eso, Karmam no es otra cosa que lo que mi abuela decía: ‘Cada quien es el artífice de su propio destino.’”

Las ideas llovieron entre los tertulianos, una acotó: “Si las acciones son la causa, lo que hoy somos es su efecto y las experiencias vividas van marcando la pauta del desarrollo de nuestra personalidad”. “¡Aja! -interrumpe uno-, lo realizado en el pasado se va concretando en el presente y conforme actuemos hoy seremos mañana”. “De lo dicho deduzco -anotó otra- que cada persona es única, como ya dijeron, pues no puedo creer que dos individuos hayan realizado las mismas acciones, ni entre hermanos o hermanas, nadie piensa y actúa exactamente igual a otra gente y estoy de acuerdo, cada quien forja su destino, o su karma, si quieren llamarlo de ese modo”.

Uno que mientras hablábamos buscaba en el Google de su celular, dijo: “Por supuesto, si la palabra Karma viene del sánscrito y se forma de “Kar”, hacer, acción, y “man”, pensamiento, literalmente es la acción de pensar”. “Sin embargo, me parece -interrumpió una tertuliana-, conlleva la idea de una energía pensante y lo que se piensa se refleja en la acción, de lo que yo podría inferir, según la o el pensante, la acción es correcta o no, por no decir mala y buena”. “Pero -opina otro- debe tener consciencia de lo que hace o hará, pues no podemos obviar que tanto el acto como el pensamiento son autónomos y libres”. “No obstante -dice la madre- es común que no midamos el impacto de nuestros actos”.

“Pero -preguntó alguno-, ¿dónde quedó la herencia, que influye en que se disfrute de buena o mala salud, que se sufran ciertas enfermedades, o sea la genética, por la cual nuestra apariencia física es distinta a la de otros?, y en cuanto al karma, ¿eso no es malo o bueno?, me parece que mezclaría la religión o las creencias con la genética y la ciencia”. Un tertuliano respondió que yendo un poco más allá de las creencias, él vincularía el karma a lo psicológico o educativo, al cómo afrontamos una situación, con optimismo o pesimismo, o la capacidad de ser alegres o tristes, de mostrarse insatisfecho o malhumorado, pero también en cuanto a los valores que practicamos, pues la formación en ciertos valores tiene que ver con las conductas, o sea…

“Espérame -interrumpe una tertuliana-, o sea que el karma es una fuerza o energía generada por las acciones, estas son la causa y su consecuencia es el karma, que determina el futuro de la persona y por esto parece sinónimo de destino”. “Así lo entiendo -dijo el segundo tertuliano-, lo definiría como ley del equilibrio espiritual, que sirve de balanza entre el bien y el mal, lo cual me parece interesante, pues tiende a que el individuo sopese sus pensamientos y actos”.

“No obstante, el karma no es una fuerza invencible, aunque se diga que es una energía inmensurable -sostiene una tertuliana-, y lo será pero en el plano espiritual, ya que, en cuanto genética, la herencia no implica que se haya hecho algo incorrecto, y disculpen, pero lo del SD, ¡ni creyendo en la reencarnación!”.

“Cierto -dijo otro-, nacer con un cromosoma de más no implica maldad, es como asegurar que el cromosoma Y o X, masculino o femenino, significa estar predestinado a ser delincuente o santa, o viceversa; a propósito, ¿quién ha visto la película El octavo día?”, sin dar pie a responder, prosiguió: “un individuo con SD podrá tener un comportamiento impulsivo, aprendizaje lento y periodos de atención cortos, pero esto no tiene nada que ver con la maldad o la bondad en sentido religioso y espiritual, y como en todo ser humano, la formación y el ambiente en que se desarrolla son importantes”.

“Quieres decir que comportamiento de una persona con SD variará tanto como el de una persona que no lo tenga”, afirma una tertuliana y continúa: “podrá sentir frustración, enojo o dependencia lo mismo que cualquier otro individuo, ya que su conducta dependerá de los factores educativos, que son causal de su karma”, luego se dirige a la madre y poniendo una mano en su hombro, afirma: “tu niña es dulce y cariñosa, un amor de criatura”.

El tertuliano indiscreto opina que si nos permitimos creer en que existe una energía pensante para explicar las implicaciones de nuestros actos, entonces, es como si cada día sembráramos uno o más semillas, de cuáles seleccionemos dependerá el fruto, benéfico o perjudicial, de felicidad o desdicha… “Sí, así pienso -dice la madre-, sin embargo, no es necesariamente en otras vidas, no creo en la reencarnación, respeto tu creencia, pero considero que es en esta vida donde nuestras acciones pesan”.

Un tertuliano ve otro problema: “La repercusión de nuestras acciones, puesto que no únicamente tienen efecto sobre nuestra vida, también pesan en el conjunto de las acciones humanas, pues juntos formamos la sociedad en que vivimos”. En ese momento alguien dijo que ya era muy noche, y nos despedimos dejando el tema en suspenso, pero aceptando que la persona es capaz de desarrollar su karma en el sentido que desee. Está en su voluntad ser un arma o un lazo de unión.

Medio concluyendo: Ante los problemas y la inclemencia,/ frente a la crueldad y la violencia,/ contra lo que empaña la convivencia/ ¡seamos hermanos! Unamos las manos/ con el signo que nos hace humanos.

Notas: 1.- El Octavo día (Le Huitième jour) película dirigida por Jaco Van Dormael, obtuvo el premio de interpretación masculina para Daniel Auteuil y Pascal Duquenne (SD). En: http://cinedidactica.blogspot.mx/2007/02/el-octavo-dia.html; 2.- Pablo Pineda, con SD, ejerce el magisterio, ha obtenido un título universitario y sigue estudiando para un segundo título; actuó en la película Yo también y recibió la Concha de Plata (2009). https://www.youtube.com/watch?v=O9luvP7URT8

