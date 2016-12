Qué es el lifting facial japonés

A medida que vamos haciéndonos mayores nos preocupa cada vez más el estado de nuestra piel, por eso es normal que nos empecemos a interesar por las cremas antiarrugas y los tratamientos de cirugía estética que pueden ayudarnos a hacer nuestra piel más tersa, para parecer más jóvenes.

A muchos de nosotros quizás no nos guste tanto la idea de pasar por quirófano y quizás no tengamos la costumbre de aplicarnos los diferentes productos faciales tantas veces como es debido para conseguir buenos resultados. Además algunas de estas cremas no son muy económicas, por lo que esto puede también hacernos buscar una solución más eficaz y adaptada a nuestra manera de pensar.

Los orientales son una comunidad que durante siglos se ha preocupado por el cuidado de la piel. Las mujeres famosas tienen siglos de historia con el cuidado de su rostro con cremas especiales, los mejores maquillajes y las técnicas más punteras para hacer que su piel se mantenga firme y en un excelente estado, para parecer no solamente más jóvenes, sino también para estar más guapas.

Una de estas técnicas japonesas ha llegado a nuestro país con tal de satisfacer las necesidades de todas las mujeres que quieran reafirmar su piel y mantenerla sana y en buen estado. Ésta consiste en un masaje, el cual realiza un lifting facial sin necesidad de acudir al cirujano, es el llamado masaje Kobido, muy famoso entre las mujeres más influyentes y que te asegura una piel más tersa en manos de una experta masajista.

Qué es el masaje Kobido

Durante el siglo XV nació en Japón esta nueva técnica de belleza que creía que la belleza de las mujeres y de los hombres no residía solamente en su cuerpo, sino también en que se encontrasen calmados y serenos. Por eso, se ideó el masaje Kobido el cual se realiza en la zona del rostro y ayuda a la persona a relajarse y a sentirse más tranquila. Después de este masaje tendrá la mente más serena y despejada y podrá afrontar mayor aquello que se proponga.

El masaje Kobido estimula las zonas del rostro que trata haciendo que con los movimientos suaves y correctos del masajista se logren atenuar aquellas marcas o surcos en el rostro creados por el paso del tiempo, o con la edad, o aquellas marcas que hayan tenido a causa de las manchas del sol u otras cicatrices.

Todo esto se puede conseguir a través del masaje y la estimulación de la piel que está expuesta al proceso por manos del masajista. Con este movimiento continuado se consigue que las células del rostro se activen y tengan una mayor capacidad de regenerarse, de modo que el organismo por sí solo será capaz de renovar todas aquellas células muertas que tengas en la cara en aquél momento.

Al hacer que se regenere la piel de forma natural tu rostro posiblemente se verá libre de impurezas o toxinas durante más tiempo, lo que retrasará la creación de nuevas arrugas o la aparición de granos. Al masajear la zona del rostro el masajista experto en el masaje Kobido ayudará a generar este efecto de lifting natural, haciendo que la piel se mantenga tersa durante más tiempo y se retrase la aparición de las arrugas durante más tiempo.

Además de todos estos beneficios para la piel de tu rostro el masaje Kobido también te ayudará a sentirte más relajada y a hacer que estés en sintonía con tu rostro, es decir, que te sentirás más purificado y tranquilo, haciendo estos factores psicológicos que se retrasen la aparición de las arrugas y del envejecimiento de la piel del rostro.

Cuándo debo hacerme el masaje Kobido

Puedes pedir hora en un centro de masajes o de estética para tener tu primera visita. Depende del estado de la piel de tu rostro quizás te indiquen otro tratamiento. Debes tener en cuenta que el masaje Kobido tiene un efecto lifting como prevención y que si ya tienes muchas arrugas solo te servirá para la futura aparición de más, pero las que tienes te las disimulará de forma relativa.

Si tienes alguna alergia en el rostro es importante que hables con tu masajista o con el centro antes de realizarte el masaje Kobido. Ellos mejor que nadie te podrán recomendar si esta técnica es adecuada para tu tipo de piel y para las necesidades especiales que pueda tener tu rostro.

Piensa que para prevenir las arrugas no solo es importante pagar dinero para hacerse masajes u otras intervenciones, sino que también deberás modificar tus hábitos de vida. Recuerda que beber agua es esencial para mantener su piel libre de toxinas, sana e hidratada. Una dieta sana también te ayudará a no acumular grasas y a conseguir lo mejor de todos los alimentos para que tu piel se vea en su mejor estado, lejos de estar brillante o reseca.

Recuerda que el precio del masaje Kobido es más caro que comprarse una crema de precio medio y hacerte el tratamiento en casa. Sin embargo, quizás el efecto que pueda realizarte, además de ser relajante y de ayudarte a estar en sintonía con tu cuerpo te ayude más allá de estar solamente bella.

El masaje Kobido es una excelente opción para aquellas que quieren retrasar la aparición de sus arrugas y quieren hacer una inversión en su piel. Su coste es elevado, pero también necesitará tiempo para poder hacerse los masajes, lo recomendado es uno al mes, pero tu masajista será quien mejor te podrá aconsejar sobre la frecuencia y el precio de los mismos.

Este lifting facial es la opción adecuada para aquellas que quieran rejuvenecer su piel ligeramente, pero que no quieran pasar por un quirófano. Confiando en la técnica japonesa podremos ver resultados desde la primera sesión y además nos sentiremos más a gusto en nuestro cuerpo y relajados. Atrévete a probarlo, porque a diferencia del quirófano, el masaje no tiene efectos irreversibles y podrás hacértelo o dejar de hacértelo cuando tú misma lo consideres oportuno, en base a lo a gusto que te sientas con sus resultados.

Comentarios