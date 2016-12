Sociedad del conocimiento: La seguridad en Colima

Ante las evidencias de ejecutados, heridos, robos, extorsión, es decir, de la presencia constante de la violencia en nuestra vida diaria, es fácil criticar a las autoridades, principalmente las áreas encargadas de combatirlas, delicado es hacerlo desde un curul, solo por ganar espacio, dejando entrever lo que mayor parte de la población conoce, el afán de protagonismo que tienen algunos legisladores locales.

Cuando uno hace referencia a un tema, lo recomendable después de hacer el comentario, es proponer una alternativa, en el caso de la inseguridad en este espacio hemos afirmado, una y otra vez, que el Estado mexicano tiene perdida la guerra desde sus inicios; persisten en una estrategia que solo ha incrementado la violencia; mandar soldados y marinos a combatirlos fue y sigue siendo un error; mas esto es fácil disminuirlo, la razón, sus raíces son de índole socioeconómica, además, en el Gobierno federal las corporaciones policiacas tiene que caminar hacia el mismo fin, inclusive cerrar la principal llave de paso del narcotráfico, y no lo han hecho.

Colima es la principal entidad federativa que paga los costos de esta guerra, la posición que tiene el puerto es estratégico para el crimen organizado. Hemos sido testigos de la preocupación del Gobernador por detener los episodios sangrientos, de igual forma del encargado de la seguridad interior en Colima, Arnoldo Ochoa. Dentro de las limitaciones presupuestales que tiene, el secretario general hace más de lo que muchos ciudadanos podríamos creer, todo ello, sin que los elementos policiacos o castrenses en la entidad hayan lastimado a un ciudadano; merecen nuestro reconocimiento.

Hasta el momento ignoramos por qué un diputado, contando con cualidades y conocimiento, haya limitado su participación en criticar al amigo, quien le ha tendido la mano, pero en fin, está en su derecho, si al hacerlo trae la gloria, adelante. Desde la sociedad miramos al legislador como un conocedor de estrategias, hábil, por lo tanto, después de la crítica pudo y puede presentar el diagnóstico y propuesta desde el Congreso local, como apoyos con un incremento presupuestal mayor a los cuerpos policiacos, dotar de mayores garantías a los policías, etc.

Legisladores, está documentado que a mayor agresión, mayor violencia, no somos partidarios de que haya un mayor número de elementos para combatir una lucha en que las corporaciones policiacas están por debajo del narcotráfico. Tenemos fortalezas para salir adelante y ustedes tienen una posición envidiable para mejorar nuestro entorno social. La creación de fuentes de trabajos para jóvenes, hombres y mujeres desempleados; talleres de oficio, culturales, educativos, en las colonias, barrios; recuerden que es mejor dar a un niño una flauta, una guitarra, un espacio cultural porque evitaremos en el futuro construcción de Centros de Rehabilitación.

LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

En este mes los alcaldes terminaron de rendir sus informes, algunos dejaron pobreza no solo en el discurso, sino en los hechos, escudándose en que no pudieron hacer más porque sus antecesores dejaron un desastre financiero, argumento válido, pero los exhibe de no contar con un plan para superar obstáculos.

Los eventos en su mayoría fueron de derroche de dinero, con lo que no queda claro por qué, si cuentan con una crisis económica. Los presidentes municipales mejor evaluados son Héctor Insúa, del municipio de Colima, y Rafael Mendoza, de Cuauhtémoc. Los peores evaluados: la de Villa de Álvarez y Manzanillo. Los demás, un día con un paso adelante, y al día siguiente, con uno atrás.

Para despedirme. La cena navideña en los hogares colimenses fue distinta. En la burocracia, tristeza; en otras, dolor por la pérdida de un familiar. Somos un pueblo fuerte, estamos convencidos que entre todos podemos salir adelante.

Comentarios