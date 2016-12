Tigres, nuevo referente el balompié Azteca

Ciudad de México.-

Tigres está a las puertas de convertirse en el máximo referente de Nuevo León, ya que en caso de coronarse hoy domingo, le obsequiarán a su afición no solo el quinto título de Liga MX, sino también el de ser el mandamás de La Sultana del Norte, al superar en campeonatos a su acérrimo rival, Monterrey.

“Va a ser un partido totalmente diferente en Monterrey. En el Azteca, América salió a apretar porque necesitaban una buena ventaja para ir allá, pero va a ser diferente, vamos a salir con todo y esperemos que se nos dé la victoria. Vamos a estar en nuestra cancha, con nuestra gente y hay que salir a proponer”, indicó Jesús Dueñas, al término de la Ida de la final.

Durante los últimos años y con la apertura de la chequera a grandes inversiones por parte de la directiva encabezada por el ingeniero Alejandro Rodríguez, han logrado posicionar a los universitarios como uno de los referentes de México, al llegar a la final de Copa Libertadores, a una de Concachampions y dos de Liga.

Dueñas reconoció que en el primer duelo de la serie, los Tigres no demostraron su mejor nivel futbolístico; sin embargo, eso no propició que decayera la confianza para que en El Volcán puedan conseguir el resultado que les permita convertirse en el mandón de la Sultana del Norte.

“En el juego de Ida no dimos lo que esperábamos, pero lo importante es que no perdimos. Ahora llevamos la ventaja de que cerramos de local y el partido será totalmente diferente. Entrenamos muy duro para este partido, no perdimos de visita y eso es lo importante, ahora a cerrar en casa con nuestra gente”, afirmó el lateral felino.

Comentarios