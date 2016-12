Urge estar con la verdad

Siempre me he preocupado por ayudar, pero hemos llegado, personal y socialmente, a un aumento muy grande de descuido de la verdad y es muy fuerte la mentira, la conveniencia, lo que “yo quiero”, lo que “me gusta”. Hasta dicen, casi diario, conveniencias: Lo dijo Cristo, está en la Constitución. Muchas veces, se entregan mentiras para obtener verdades.

La mentira es todo lo contrario a lo que se sabe, se cree o se piensa; hay mentiras oficiosas que se entregan para quedar bien con los superiores: “¿Qué hora es, Secretario?” “La que usted guste, Señor Presidente”. Pero, lo peor, se ha llegado a un momento en el que los escritores ponen mentiras convenencieras en sus obras literarias, se aceptan conveniencias, se descuida la verdad. Grandes e importantes verdades se rechazan, de la verdad solamente se aceptan conveniencias: “Está en la Constitución” o “Está en la Biblia”. Pero no se tiene en cuenta lo que se te quiere decir y por qué se dice. Me causa risa mucho que veo y oigo de cosas de religión o constitucionales. Pero, ni decirlo se puede. Es importante la aceptación de la verdad.

Urge buscar la verdad cuando se lee un libro. Ese descuido de los padres de familia y los educadores. En un lugar, prohibí que me entregaran los trabajos escritos a máquina, debían ser a mano, porque solamente los copiaban de la computadora sin investigar. Era lo que yo quería, que investigaran no que copiaran. Actualmente, muy poco se tiene de la verdad. Un gran atraso en la ciencia y la sociedad. Cuántas maldades. Por eso en la UNAM, en mi tiempo, no podíamos decir “lo dice la Iglesia” o “lo dicen las leyes mexicanas”, debíamos comprobar científicamente.

Cuánto oímos: Lo dijo Juárez, así actuó Obregón, está en la Biblia, en la Constitución. La verdad, o lo que se dice, es otra. Le dijo el Secretario a Juárez: “Aquí están los documentos para el matrimonio de su hija”. Le contestó: “Mi hija no es una prostituta, cásenla en secreto en un templo”. En investigaciones que hice en la región de Comala, descubrí que los misioneros al bautizar a uno, le ponían como apellido el nombre del padrino, por eso unos en pocos años se llamaban Pedro Jesús Enrique; en Pihuamo, nacieron “cuando las misiones, en la región del Coyote”; dicen que en Colima, se inventó el culto a la Virgen de Guadalupe, siendo que llegó a la región de Suchitlán desde Tamazula; en Tecomán, se apareció Cristo en templos y muros; en Tonaya, la Virgen de la Asunción frecuentemente tiene lodo en los pies, porque va a Talpa a visitar a su amiga, la Virgen de allá, y cuando llega a Tonaya se le enlodan los pies al pasar el río; también, la Virgen de la Asunción de Tonaya es más milagrosa que la de Tolimán y estos dicen que es lo contrario. Cuánto podría escribir de los gobernantes mexicanos. Pero, allí le dejo, porque no se acepta como error sino como falta de fe o porque la traigo contra el gobierno.

Vivamos y entreguemos la verdad, no la mentira. Cuántos dicen que se les apareció Cristo, que el Diablo quiere bailar con ellas. Cuánto podría escribir de estas apariciones. Se nos olvida que hay 78 enfermedades síquicas que originan visiones, sueños y hasta agresiones de espíritus. Miles de personas viven de estos engaños en la sociedad. Lo que vi en una “Misa negra”. En un bachillerato de la Universidad de Colima encomendé a los alumnos la investigación de estas mentiras y unos me llevaron hasta 80. Así estamos. Cuántas leyes han firmado presidentes de la república y autoridades eclesiásticas, aprobando ayuda para estas enfermedades y mentiras. Cuántos ayudantes de las autoridades, buscando quedar bien, han entregado verdaderas mentiras a las autoridades, urge vivir con la verdad y tirar la mentira. Urge estar con la verdad, lo que es.

