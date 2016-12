Análisis Político: El reto de Colima para el 2017

Jesús Alberto Capella llegó a Morelos con una gran fama de superpolicía con la encomienda de sacar a esta entidad de la lista como una de las más violentas del país, lo recibieron con honores policiales y le dieron amplias atribuciones y recursos, pero acabó presentando su renuncia el pasado 12 de diciembre, así trascendió en los medios políticos, pero su carta de separación no ha sido aceptada por el gobernador de la entidad hasta hoy.

Capella había sido responsable de la seguridad en Tijuana, una de las entidades más violentas del mundo con muy buenos resultados, pero en su acción en Morelos trascendió políticamente que los problemas fuertes que tenía Capella no eran con las organizaciones criminales que enfrentaba sino con los funcionarios, diputados locales, federales, medios informativos y grillos de la política local que en nada apoyaban al problema de la seguridad, que solo criticaban sin aportar nada y se oponían a las medidas de seguridad, se mencionó que los mismos alcaldes no firmaron el mando único y también no asumían su responsabilidad, se lo dejaban todo al responsable de la seguridad, que en realidad él solo no podía, por ello prefería renunciar.

El reto principal para Colima no es exclusivamente la seguridad pública, que deberá reorganizarse, sino también enfrentar los golpes económicos que dejó la enorme deuda estatal heredada, cuyos intereses bancarios son cerca de cuatro millones mensuales, además de que el próximo 1 de enero podrían generarse mayores problemas económicos para los colimenses por la suspensión de los subsidios a la gasolina, pues aumentará cerca del 13 %.

Por tal motivo, ¿será preocupación para el mandatario estatal el que Enrique Michel sea el nuevo presidente del PAN? Naturalmente que no, definitivamente este y otros temas de grilla son temas irrelevantes en relación a los grandes problemas que tiene Colima y que en su mayoría recibió Ignacio Peralta al asumir la gubernatura, pues es sumamente complicado administrar un gobierno estatal en quiebra económica y política, con enorme rezago en seguridad, y además de división partidista, ya que tampoco tuvo el apoyo del gabinete anguianista, por tal motivo el exhorto más relevante es que los partidos y gobernantes de diferentes colores busquen ahora la unidad política y social en torno a determinados problemas estatales, como es la seguridad, educación, empleos, entre otros muchos problemas, antes de que sea demasiado tarde.

