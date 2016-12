Camino Real

Cuando tenía ocho años, mi hijo Esteban me soltó a bocajarro una pregunta:

-Papá, ¿cómo se llaman ésos que trae Santa Claus?

-¿Cuáles, hijo?

-¡Los que jalan el trineo!

-Aaahhh, sí… Se llaman renos, hijo.

Mi respuesta le satisfizo, pero no del todo, porque inmediatamente me lanzó otra pregunta que acabó por desconcertarme y que me ponía en serios aprietos:

-¿¡Y cómo vuelan!?

No olvidaré jamás que, al preguntar, el gesto serio de su carita y el ademán enérgico de sus manitas eran de reclamo por una respuesta rápida y convincente. Mi mente trabajó a marchas forzadas en busca de lo que tenía que responder sin tardanza para no dar pie a poner en duda la veracidad de mis palabras. En aquella trifulca de ideas que se agolpaban sin que atinara a expresar nada, felizmente se me ocurrió la luminosa respuesta:

-Hijo, ¡vuelan porque son mágicos!

El semblante de Esteban me decía que mi respuesta había cumplido todas sus expectativas:

-¡Ah…! ¡Son mágicos! -exclamó convencido y con un semblante de plena satisfacción.

Eso hizo a Esteban tan feliz como si hubiese visto y oído que Santa Claus arreara su tiro de renos para irse volando por el cielo del mundo repartiendo felicidad.

Mi hijo, a sus 10 años todavía creía ciegamente en la existencia en Santa Claus, tanto que, en otra ocasión me volvió a sorprender con una nueva interrogante sobre el tema:

-Papá… ¿dónde venden camaritas, de esas chiquitas?

-¿De cuáles, hijo?

-De unas que hay así, chiquititas…

-¿Chiquititas? ¿Para qué la quieres?

Mi pregunta lo intimidó y me comunicó su repentino desinterés por la mini cámara:

-No… ¡Siempre no…! ¡Mejor no…!

Pero, ya “picado” en la curiosidad, insistí en saber para qué la quería:

-Hijo, dime para qué quieres la camarita y vamos a buscarla, a ver dónde la hallamos y la compramos…

La estrategia funcionó y me explicó:

-La quiero poner en el cuarto, en Nochebuena, para tomarle una foto a Santa cuando llegue…

La sorpresa fue apabullante. Apenas sí daba crédito a la conmovedora intención de mi hijo por retratar a Santa Claus en plena faena. Tuve que apresurar una respuesta que salvara la situación, pues estaba en riesgo el gran secreto de la identidad de Santa Claus. Todavía no sé cómo improvisé la respuesta salvadora:

-Mira, hijo, Santa Claus no baja mientras lo estén espiando… No viene… no llega a dejar regalos a las casas donde lo están esperando para sacarle fotos. No podemos poner una cámara para retratarlo cuando está trabajando. Tienes que estar dormido para que Santa venga.

Santo remedio: en Nochebuena mi hijo durmió más contento que nunca con la confianza plena de que Santa Claus lo visitaría sin preocuparse de impertinentes espías con cámaras furtivas.

De los temas de Santa Claus como de las visitas del Ratón Pérez cada vez que mi hijo tumbaba un diente, puedo escribir un tomo reseñando la feliz emoción que le producía la invisible existencia de esos personajes mágicos. Encontrar un billete o unas monedas debajo de la almohada en lugar del diente de leche que el Ratón Pérez, sigiloso y travieso, se llevaba en la noche, era motivo de que al día siguiente Esteban pegara saltos de alegría y gritos de contento mostrando el premio que el roedor le había dejado bajo su almohada. Ya no supe cuándo mi hijo perdió la inocencia con respecto a Santa Claus, los Reyes Magos, el Ratón Pérez y otras felices fantasías que le causaron tantas alegrías; sospecho que, seguramente, fue a manos de un ente demoniaco, un Grinch, que se coló entre sus amistades. Por eso me indigna y me repatea lo que hizo Jaime El Bronco Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, en un acto con policías y sus hijos en la localidad de Escobedo, donde reveló la identidad de Santa Claus: “Esta navidad sus hijos se la deben de pasar a toda madre. Hoy, como Santa Claus, haremos que ustedes tengan una mañana feliz, y abracen a su papá cuando tengan chanza, díganle que lo quieren mucho, porque el papá de ustedes es Santa Claus. ¿Ya sabían eso?”. Eso dijo haciéndose el gracioso el muy criminal, porque es un crimen robarle la inocencia a un niño. Qué manera de reventar ese sueño tan hermoso de los niños que aún creen en cosas y seres bondadosos, mágicos y maravillosos como Santa Claus. Es como impedirles a los niños que jueguen, que sueñen, que imaginen cosas buenas, para convertirlos en autómatas sin alma ni corazón. Es como prohibirles ser ángeles y volverlos demonios. Es robarles la inocencia para que dejen de creer en un mundo de cosas buenas. Es como arrebatarles la espiritualidad. Es como decirles que el mezquino dinero lo es todo. Por eso maldigo al Bronco, que más bien es un bruto criminal.

Felices fiestas navideñas y de fin de año a todos. También al bruto Bronco, a ver si se regenera… ¡Arrieros somos!

