Carta a Enrique Michel Ruiz

Hago pública la presente comunicación dirigida a mi amigo por considerar de interés general su contenido y ser Enrique un actor político importante en el escenario estatal.

Estimado Enrique:

Tu debut como político fue allá por el año de 1997, cuando competiste por la gubernatura del estado por el PAN y de empresario del sector agropecuario pasaste a ser un candidato muy competitivo al gobierno estatal por los aires de transición que se respiraban tres años antes de la alternancia del PRI al PAN, cuando Fox llega a Los Pinos, y en ese año Pedro Peralta Ceballos, a la sazón presidente estatal panista, le dio al PAN en Colima la fortaleza necesaria para disputarle al PRI con éxito la gubernatura del estado. En la elección del 97, el PRI pierde la mayoría en el Congreso del Estado al quedar mitad para el PRI y mitad para la oposición de los 20 diputados que formaban la Legislatura en aquel año, también, perder cinco presidencias municipales y tu derrota como candidato a gobernador, hasta el día de hoy, continúa en duda por el posible fraude electoral cometido por el PRI cuando sospechosamente suspenden el conteo de los resultados preliminares (o sea, se cayó el sistema igual que en 88) y, se supone, inflan los resultados a favor del PRI; al respecto en una ocasión Pedro Peralta Ceballos me narró cómo le arroga al escritorio de Felipe Calderón Hinojosa, entonces, presidente nacional del PAN, las actas de escrutinio de cada una de las casillas electorales en donde los resultados le daban mayoría al PAN y Felipe se negó a presentar revisión de los resultados electorales ante las autoridades electorales y, también se supone, existió una concertación entre el CEN panista y el gobierno de Zedillo al reconocer para el PAN los triunfos electorales en Querétaro y la Presidencia Municipal de Monterrey. Ya en el año 2000 ganas la elección a la Presidencia Municipal de Colima, de nuevo eres candidato del PAN a la gubernatura del estado, pierdes ante Gustavo Vázquez Montes, el gobierno de Fox te hace funcionario federal en la Secretaría de Gobernación, fuiste diputado local, líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso estatal, de nuevo eres candidato a la Alcaldía en Colima, pierdes la elección y te toca ser regidor del Ayuntamiento de Colima. Calderón te nombra director de la API en Manzanillo, y después te desempeñas durante un tiempo como Secretario General del CDE panista y, ahora, también se supone, ganaste una elección para dirigir el PAN-Colima, y digo se supone por la revisión de los resultados electorales a realizarse por el CEN, y, después, es de esperar el fallo de los Tribunales electorales en donde se dará la resolución definitiva.

Como panista voté por ti en la pasada elección, con la esperanza de lograr un PAN renovado que le dé fortaleza y unidad en las siguientes contiendas electorales, también con la esperanza de hacer de la democracia interna del PAN un instrumento que le dé fortaleza al partido, alejado de las camarillas de figuras políticas panistas mal llamadas “liderazgos” que se distribuyen las candidaturas como botín de piratas, ¿cómo puede ser líder de un partido quien por más de 20 años ha recibido del PAN beneficios personales que han aumentado su fortuna personal en millones de pesos? Así lo demuestran muchas figuras políticas panistas que continúan buscando más cargos y posiciones para seguir usufructuando el partido, vuelvo a citar el ejemplo de Pedro Peralta Ceballos como panista ejemplar cuando se negó a ser diputado plurinominal para ser congruente con su posición de estar en contra de los plurinominales.

De ser ratificado por el CEN y Tribunales electorales, te pido de favor mantengas las puertas abiertas de despacho a la militancia y escuches sus posicionamientos, ellos conocen y saben cómo realizar la mejor acción política para hacer ganar a los candidatos panistas, no sigas el ejemplo de Jesús Fuentes, pésimo dirigente que se negaba a escuchar a la militancia, te lo digo por la experiencia personal cuando un día le pedí cita, me la concedió, me hizo hacer una antesala de tres horas y no me recibió, así se las gastan los seudodirigentes que se apoyan en las elites en lugar de la militancia… Continuará.

NOTAS CORTAS

Virgilio Mendoza Amezcua nos comentó al Círculo de Analistas Políticos su decisión de buscar la Presidencia Municipal de Manzanillo en las siguientes elecciones. Virgilio tiene el arraigo y el suficiente apoyo popular para ganar por tercera ocasión la Presidencia Municipal de Manzanillo, al igual que Ernesto Márquez, en Armería, y Jiménez San Pedro, un político de la década de los 70 que por tres ocasiones ganó la Alcaldía de Tampico, Tamps.

Las leyes para formar el sistema estatal anticorrupción deben de contemplar castigo a los corruptores, tanto peca el corrupto como el corruptor, y muchos empresarios deben de ir a la cárcel por formar parte de la red nacional y estatal de corrupción y, sobre todo, se debe atacar el principio de la corrupción, cuando en las campañas políticas partidos y candidatos aceptan donativos.

