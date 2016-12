Llegará a comunidades la estrategia El Campo en nuestras manos

Infoecos/Cuauhtémoc.-

La enlace de la estrategia “El Campo en nuestras manos” en el municipio de Cuauhtémoc, María Eugenia Ávalos Vizcaíno, refirió que entre los proyectos de la misma, está difundir su actividad entre el sector femenino en las diferentes comunidades y cumplir la meta del emprendimiento basado en los cultivos de traspatio orgánico, plantas aromáticas, transformación de basura en fertilizantes y láctenos, con grupos de mujeres organizadas.

Asimismo, indicó que “buscamos la consolidación de estrategias para formalizar grupos de mujeres que no cuenten con una figura jurídica, motivo por el cual no han consolidado sus proyectos. Este es un compromiso personal de todas las instancias relacionadas con el campo, estar pendientes de cada una de estas mujeres trabajadoras, entusiastas, emprendedoras a quienes no dejaremos solas, pues mientras nos lo soliciten, apoyaremos sus inquietudes hasta su feliz término, consolidando sus proyectos, así como el seguimiento para la comercialización de sus productos”.

Añadió que será de mucha utilidad para el futuro y podrá ser utilizado para innovar, el reactivar por ejemplo, las Unidades Agrícolas de la Mujer (UAIM) existentes en cada localidad, organizaciones de mujeres que saben trabajar pero por alguna razón no han podido lograrlo.

Recordó que como mujeres productoras, acudieron a la ciudad de Washington, en donde participaron en importantes conferencias con líderes capacitados sobre el empoderamiento de mujeres y el desarrollo de habilidades; visitaron sitios de interés, y pudieron constatar la calidad, cantidad, precios y empaques de productos exportados por México, todos de primera calidad.

Dijo que en el ámbito cultural conocieron la embajada, el consulado, el capitolio y por supuesto la Casa Blanca, cada uno muy peculiar importantes y hermosos, pudieron también constatar que nuestros paisanos pueden acercarse a esas dependencias y siempre encontrarán apoyo personal y de negocios, de acuerdo a sus necesidades, pues el propósito es apoyarse.

Agregó que mucho del personal en estas áreas son mexicanos y buscan apoyar a los paisanos en el ámbito personal o de negocios o deceso de algún familiar, incluso, no requieren acudir a México para obtener certificaciones de nacimiento o matrimonio, constancias de antecedentes no penales, cartas poder notariales, para resolver algún asunto en México sin desplazarse.

Remarcó que esta experiencia fue de suma importancia, los conocimientos y la interacción para cada una de las mujeres que participaron de ella, fue una vivencia única, pues pudieron conocer también de casos de otras mujeres de éxito mexicanas que cultivan hortalizas, miel, flores, jitomate, algunas exportan y otras venden en sus localidades, mujeres organizadas y eso es lo que necesitamos, organizarnos para poder salir adelante.

“Quien no quiere traer dinero en la bolsa”, por eso debemos trabajar unidas para salir adelante, pues las mujeres somos ahora lo que México requiere, trabajando para salir adelante del hoyo en el que está, siempre organizadas”.

