Oribe lamenta su bajo rendimiento en la final

Con un semblante de tristeza, el delantero Oribe Peralta se lamentó por no haber ayudado a sus compañeros a conseguir el título del Apertura 2016 para las Águilas del América.

“No estaba al 100 por ciento, no pude ayudar a mis compañeros como normalmente lo hago y estoy muy triste”, anunció el delantero al finalizar el partido contra Tigres.

Además, Peralta reconoció que los ánimos se debilitaron tras el gol de Tigres en los últimos minutos de tiempo extra, lo que se reflejó en la tanda de penaltis.

“Es así esto y después de que ellos empataron tenían el estado anímico mejor para cobrar los penaltis y nosotros no”, señaló.

El delantero azulcrema no pudo contener la tristeza que le deja despedirse de este año sin haber levantado el título para el América.

“Desgraciadamente no nos alcanzó, la verdad estoy muy triste, en los dos partidos tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder conseguir el título y me voy orgulloso por el esfuerzo que hicieron mis compañeros”, apuntó.

